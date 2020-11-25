Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi Samatta bilmecesi!
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Fenerbahçe muhabirimiz Süleyman Arat, Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesindeki son gelişmeleri aktardı. Muhtemel 11'in çoğunun belirgin olduğunu belirten Arat, Samatta konusunda belirsizlik olduğunu Papis Cisse'nin maç başlama ihtimalinin daha yüksek olduğunu açıklarken Sivas Belediye maçının 60. dakikasında oyundan alınan ve moralinin bozuk olduğu gözlemlenen Samatta'nın ise sonradan şans bulabileceğini belirtti.
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