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Ziraat Türkiye Kupası'nda hakemler belli oldu

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#Türkiye Kupası#Hakem#Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupasında hakemler belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2022 15:27

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'ndaki karşılaşmaları yönetecek hakemleri duyurdu.

Galatasaray'ın, sahasında Kastamonuspor ile oynayacağı mücadelede Yiğit Arslan görev alacak.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şöyle:

18 Ekim Salı
13.00 Kasımpaşa - Yeni Mersin İdmanyurdu: Muhammet Ali Metoğlu
13.30 Serik Belediyespor - Batman Petrolspor: Fatih Tokail
14.00 Altay - Efeler 09: Burak Olcar
14.00 Ankaraspor - Pazarspor: Serkan Eryılmaz
14.00 Manisa FK - Eynesil Belediyespor: İlker Yasin Avcı
15.00 Çaykur Rizespor - Boyabat 1868: Ömer Tolga Güldibi
17.30 Kayserispor - Iğdır FK Abdullah: Abdullah Buğra Taşkınsoy
20.30 Adana Demirspor - Adıyaman FK: Turgut Doman



19 Ekim Çarşamba
13.00 Kırklarelispor - 52 Orduspor FK: Ramazan Doğanay
13.00 Vanspor FK - Elazığ Karakoçan FK: Burak Kaplan
14.00 Bucaspor 1928 - Artvin Hopaspor: Emre Kaan Çalışkan
14.00 Kırşehir FK - İskenderunspor: Lütfullah Aslan
14.00 24Erzincanspor - Belediye Kütahyaspor: Erhan Kutlu
14.00 Balıkesirspor - Yeşilyurt DÇ Ofspor: Alirıza Altunbakır
14.00 Altınordu - Sapanca Gençlikspor: Erdem Mertoğlu
14.00 Uşakspor - Gümüşhane Sportif Faaliyetler: Tolga Akbaba
14.00 Nazilli Belediyespor - Arnavutköy Belediyespor: Talha Öztürk
14.00 Göztepe - Karaköprü Belediyespor: Ali Yılmaz
14.00 Adanaspor - Orduspor: 1967 Yunus Dursun
14.00 Denizlispor - Ayvalıkgücü Belediyespor: Yalçın Taşkınfurat
14.00 Çorum FK - Esenler Erokspor: Doğu Yılmaz
14.00 Etimesgut Belediyespor - 68 Aksaray Belediyespor: Veli Karakaya
14.00 Ankara Keçiörengücü - Diyarbekirspor: Alper Oran
14.00 Şanlıurfaspor - Karaman FK: Tolga Tugay İnan
15.00 Boluspor - Fethiyespor: Batuhan Gültek
17.00 Samsunspor - Muş 1984 Muşspor: Ayberk Demirbaş
19.00 Hatayspor - Düzcespor: Onur Özütoprak
21.00 Galatasaray - Kastamonuspor: Yiğit Arslan

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Ziraat Türkiye Kupasında hakemler belli oldu


20 Ekim Perşembe
13.00 Gençlerbirliği - Niğde Anadolu FK: Levent Gümüşdere
14.00 Tuzlaspor - Bursa Yıldırımspor: Alpaslan Şen
14.00 Menemen FK - Bulvarspor: Tolga Sancak
15.00 Yeni Malatyaspor - Ağrı 1970: Gürcan Hasova
17.30 Giresunspor - Amasya FK: Direnç Tonusluoğlu

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#Türkiye Kupası#Hakem#Ziraat Türkiye Kupası

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