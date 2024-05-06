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Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşlarını yönetecek hakemler belli oldu

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#Türkiye Kupası#ZTK#Hakem
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşlarını yönetecek hakemler belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2024 12:48

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş maçlarını yönetecek hakemler Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı.

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Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı final rövanş maçlarının hakemleri açıklandı.

Beşiktaş, golsüz berabere biten ilk maçın rövanşında yarın 20.30’da MKE Ankaragücü’nü konuk edecek.

Bu mücadeleyi Zorbay Küçük yönetecek. Küçük’ün yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Murat Tuğberk Curbay yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Oğuzhan Çakır oldu.

Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçının hakemi Cihan Aydın

Trabzonspor da 3-2 kazandığı ilk maçın rövanşında deplasmanda Fatih Karagümrük çarşamba günü 20.30’da karşı karşıya gelecek.

Bu karşılaşmada hakem Cihan Aydın düdük çalacak.

Aydın’ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Hakan Yemişken yapacak.

Turgut Doman da dördüncü hakemlik görevini üstlenecek.

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#Türkiye Kupası#ZTK#Hakem

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