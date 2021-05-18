Ziraat Türkiye Kupası finalinde 2 değil 5 takım oynayacak!

Bu sezon 59. defa düzenlenen Ziraat Türkiye Kupası, bugün İzmir’de oynanacak Fraport TAV Antalyaspor-Beşiktaş mücadelesiyle sahibini bulacak. Gürsel Aksel Stadı’nda saat 20.45’te başlayacak karşılaşma, A Spor’dan yayımlanacak. Müsabakayı, geçen yılki finalde olduğu gibi hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Antalyaspor’da sakatlığı bulunan Serdar Gürler dışında eksik yok. Geçtiğimiz cumartesi Süper Lig şampiyonluğu kazandığı statta bu kez Türkiye Kupası için sahaya çıkacak olan Beşiktaş’ta, sakatlıkları nedeniyle daha önce sezonu kapatan Cenk, Hasic ve Aboubakar’ın yanı sıra, Karagümrük maçında omzu çıkan Ljajic de oynamayacak.

Antalya kazanırsa Avrupa Ligi’ne gidecek

Ziraat Türkiye Kupası finalinin sonucu önümüzdeki sezon ülkemizi Avrupa kupalarında temsil edecek takımların netleşmesini sağlayacak. Antalyaspor’un Avrupa’ya gidebilmesi için kupayı kazanmaktan başka çaresi yok. Kırmızı beyazlılar kazanırsa Avrupa Ligi’ne gidecek, Fenerbahçe ve Trabzonspor da Konferans Ligi’nde mücadele edecek.

Beşiktaş’ın şampiyon olması durumunda Avrupa Ligi’ne Fenerbahçe, Konferans Ligi’ne de Trabzonspor ve ligi 5. bitiren Sivasspor gidecek. Antalyaspor ile Beşiktaş arasında bu sezon ligde oynanan iki maç da 1-1 berabere sonuçlandı.

Ziraat Türkiye Kupası’na bu sezon 4. turdan katılan Antalyaspor, sırasıyla Pendikspor, Beypiliç Boluspor, Bursaspor, Demir Grup Sivasspor ve Aytemiz Alanyaspor’u saf dışı bıraktı. Beşiktaş ise 5. turdan itibaren Tarsus İdmanyurdu, Çaykur Rizespor, İttifak Holding Konyaspor ve Medipol Başakşehir’i eleyerek finale yükseldi.