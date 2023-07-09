Canlı anlatım: Zenit - Fenerbahçe maçı

Güncelleme Tarihi:
İsmail Kartal'ın teknik direktörlük koltuğuna oturduğu Fenerbahçe, hazırlık müsabakasında Zenit ile karşılaşıyor.
Maçta ilk devre oynanıyor
Zenit 0-0 Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin 11'i: İrfan Can Eğribayat, Nazım Sangare, Gustavo Henrique, Serdar Aziz, Oosterwolde, Arao, İsmail, Mert Hakan, Burak Kapacak, Kent, Serdar Dursun.
Zenit'in 11'i: Vasyutin, Karavaev, Chistyakov, Robert, Santos, Barrios, Du Queiroz, Claudinho, Malcom, Mantuan, Cassierra.
ZENİT FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI İZLENEBİLECEK?
Zenit ile Fenerbahçe arasındaki 19.30'da başlayan mücadele, S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanıyor.