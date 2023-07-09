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Canlı anlatım: Zenit - Fenerbahçe maçı

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#Zenit#Fenerbahçe#Hazırlık Maçı
Canlı anlatım: Zenit - Fenerbahçe maçı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2023 12:04

Yeni sezon çalışmalarına Rusya'da devam eden Fenerbahçe, hazırlık müsabakasında Zenit ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın önemli anlarını haberimizden takip edebilirsiniz.

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İsmail Kartal'ın teknik direktörlük koltuğuna oturduğu Fenerbahçe, hazırlık müsabakasında Zenit ile karşılaşıyor.

Maçta ilk devre oynanıyor

Zenit 0-0 Fenerbahçe

Fenerbahçe'nin 11'i: İrfan Can Eğribayat, Nazım Sangare, Gustavo Henrique, Serdar Aziz, Oosterwolde, Arao, İsmail, Mert Hakan, Burak Kapacak, Kent, Serdar Dursun.

Zenit'in 11'i: Vasyutin, Karavaev, Chistyakov, Robert, Santos, Barrios, Du Queiroz, Claudinho, Malcom, Mantuan, Cassierra.

ZENİT FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI İZLENEBİLECEK?

Zenit ile Fenerbahçe arasındaki 19.30'da başlayan mücadele, S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanıyor.

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#Zenit#Fenerbahçe#Hazırlık Maçı

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