Zeljko Obradovic: "Çok duygusal bir durumdayız"

Maccabi FOX'un 78-77 kazandığı maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Obradovic, sayıyı yedikleri son pozisyonla ilgili konuşmak istemediğini dile getirdi.

"Kolay bir durum değil. Çok duygusal bir durumdayız. Özellikle de maç elinize gelip böyle kaybedince." diyen Obradovic, şunları söyledi:

"Son pozisyonla ilgili çok konuşmak istemiyorum. Son 4 saniyeden daha çok, 39 dakika 56 saniye önemliydi. Takımım çok savaştı, çok istekliydi ama ne yazık ki bu yetmedi. Daha iyi konsantre olmamız gerekiyor. Sezon başından beri yaşadığımız problem, kontrol bizde olduğu zaman nasıl reaksiyon göstermemiz gerektiğini bilmemek. Maccabi'nin nasıl bir takım olduğunu biliyorduk ve ona göre hazırlandık. Maccabi'yi tebrik ediyorum. Çok duygusal ve zor bir maçtı bizim için. 40 dakika oyuncularımın yaptığı her şey için teşekkür ediyorum. Taraftarlarımıza da müthiş destek için teşekkür ediyorum."



- Sfairopoulos: "Onları alışık olmadıkları şeylere zorladık"



Maccabi FOX Başantrenörü Ioannis Sfairopoulos, Fenerbahçe Beko karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını vurguladı.

Çok yüksek seviyede bir THY Avrupa Ligi karşılaşması olduğunu anlatan Sfairopoulos, "İki takım da kazanabilirdi. İki çok iyi takım mücadele etti. 40 dakika sonunda kimin kazanacağını bilmek çok zordu. Fenerbahçe Beko zor bir yoldayken iyi bir çıkış yakaladı. Birkaç dakika hariç hem savunmada hem de hücumda iyiydik. Onları alışık olmadıkları şeylere zorladık." diye konuştu.

Son bölümde daha az top kaybı yapmaları gerektiğine dikkati çeken Yunan başantrenör, "Fenerbahçe Beko çok tecrübeli bir takım. Şampiyon olan ve Dörtlü Final oynayan basketbolculara sahip. Vazgeçmedik ve son saniyede rahat bir oyunla kazandık. Oyuncularıma bunun çok büyük bir galibiyet olduğunu söyledim ama kutlamak için erken. Önümüzde 10 maç daha var." değerlendirmesinde bulundu

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