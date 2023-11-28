Zehra Güneş'te mutlu son! Gabi ile gidecek derken anlaştılar...

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VakıfBank’ın takım kaptanı Gabi Guimaraes ile yeni sezon için anlaşmaya vardığı öğrenilen İtalya Ligi takımlarından Imoco Volley Conegliano’nun, VakıfBank’ın milli yıldızı başarılı orta oyuncu Zehra Güneş’i de kadrosuna katmak istiyordu.



Hatta VakıfBank’ın sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan milli voleybolcu Zehra Güneş ile sözleşme yenileme teklifinde bulunduğu ancak Zehra Güneş’in sözleşme yenilemeyi henüz kabul etmediği iddia edilmişti.

Konuyla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. VakıfBank, milli yıldızı Zehra Güneş ile yeni sözleşme görüşmelerini sürdürürken başarılı voleybol oyuncu ile 2 yıllık anlaşma sağlandığı iddia edildi.

CEV Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu VakıfBank'ta Zehra Güneş gelişmesi yaşandı. Güneş ile sözleşme imzalamak isteyen VakıfBank, anlaşma sağladı.

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2 YILLIK ANLAŞMA SAĞLANDI



Sultanlar Ligi ekipleri transfer için çalışmalarına şimdiden başladı. Voleybolun Sesi'ne göre; VakıfBank, milli yıldızı Zehra Güneş ile önümüzdeki sezon için anlaşma sağladı.

12 yaşından bu yana sarı-siyahlı takımın formasını giyen ve son 7 sezondur A Takım kadrosunda yer alan başarılı orta oyuncu, 2024-2025 sezonunda da VakıfBank’ın başarısı için ter dökecek.

ZEHRA GÜNEŞ'İN YENİ SEZON ÖNCESİ SPOR ARENA'YA VERDİĞİ RÖPORTAJ

-Milli Takım sürecinde unutamadığın bir an var mı?

Genel olarak bu yaz kariyerim boyunca unutamayacağım bir yaz olacak. Maç ya da turnuva olarak kesinlikle ayıramam. Herkesin de dediği gibi rüya gibi bir yazdı. Umarım böyle devam edebiliriz ve kariyerimde daha fazla unutamadığım anlar biriktirebilirim.

-Takvimin yoğunluğu seni nasıl etkiliyor?

Profesyonel bir sporcu olarak hem mental hem fiziksel olarak her zaman hazır olmamız gerektiğinin bilincindeyiz ve bunun için çalışmalar yapmak zorundayız. Ben 16 yaşından itibaren psikolojik destek alıyorum. Bu en zor zamanlarda gerçekten etkisini gösteriyor. Bir şeyler iyi giderken değil de kötü giderken kendini motive edebilmek, kendini ayakta tutabilmek ve bunun bilincinde olmak bir sporcu için çok kıymetli bence. Ben bunu başarabildiğimiz düşünüyorum. Oynadığım maçlar, geçirdiğim turnuvalar, yoğunluklar, bunların hepsi beni çok büyüttü. Her geçen gün kendi yeni versiyonumu deneyebiliyor ve sizlerle bu anları paylaşabiliyorum. Umarım çok farklı deneyimler yaşar ve kendi versiyonumun en iyisini bulduğum bir sezon olur benim için.

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-Gabi ile kavga ettiğimizde daha iyi oynuyoruz demiştin. Bu maç öncesi Gabi ile kavga etmeyi düşünüyor musunuz?

Gabi ile hep böyle atışıyoruz. Gerçekten Fenerbahçe maçı hedefimizin ilk adımı olduğu için bizim için de çok önemli. Hazırlıklara başladık. Hazırlığımızın son adımı Gabi ile tartışmak olacak sanırım. Şaka bir yana gerçekten onu çok seviyorum. Şimdi insanlar, ‘Gerçekten kavga ediyorlar’ diyecek ama şaka yapıyoruz tabi. Sonunda mutlu olacaksak onu da yapabiliriz.