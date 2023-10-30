Kim Milyoner Olmak İster'de Fenerbahçe sorusu! Zehra Güneş, joker olarak Volkan Demirel'i aradı ve...

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A Milli Kadın Voleybol Takımı ve VakıfBank'ın yıldızlarından Zehra Güneş, Cumhuriyetimizin 100. yılında milyoner yarışmasının özel konuğu oldu. Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Zehra Güneş, yarışamdan elde edeceği ödülü bağışlayacağını açıkladı.

Milli voleybolcu, 6 Şubat depreminde vefat eden, hayali Zehra Güneş olmak olan Ceren Topal'ın takımı Hatayspor'a ödülü bağışlayacağını dile getirdi. Zehra Güneş'e Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Hatayspor'un antrenör ekibi ve başkanı eşlik etti.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak sözlerine başlayan Zehra Güneş, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bir kızı olarak onun gösterdiği ilkelerin ışığında küçük kızlarımıza, arkadaşlarıma, yaşıtlarıma ve Türk kadınlarına örnek olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Minnetim sonsuz Atama ve silah arkadaşlarına" dedi.

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"2008'de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıkma mücadelesinde Fenerbahçe ile Sevilla, iki maç sonunda yenişemeyip maç penaltı vuruşlarına kalınca hangisi olmuştur?" sorusunun ardından Zehra Güneş, joker hakkını Volkan Demirel'i arayarak kullandı. Zehra Güneş'in diğer telefon joker haklarında ise Naz Aydemir Akyol ile Kalben yer aldı.

Volkan Demirel ise sorunun doğru cevabı olan, "Fenerbahçe kalecisi 3 penaltı kurtarmıştır" şıkkını söyleyerek milli voleybolcu Zehra Güneş'in bir sonraki soruya geçmesini sağladı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'ndaki hedefiyle ilgili soruya Zehra Güneş, "Şu anki en büyük hedefimiz Olimpiyatlarda İstiklal Marşı'mızı okumak ve altın ile ülkemize geri dönebilmek" cevabını verdi.

"Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2023'te namağlup Avrupa şampiyonu olan ve olimpiyat elemelerini namağlup geçen 14 kişilik kadrosunun boy ortalaması kaçtır?" sorusunun ardından Zehra Güneş, "186 santimetre" cevabını verdi. Zehra Güneş'in bu cevabının doğru olduğu gözlemlendi. Milli voleybolcu, 300 bin TL'lik ödülü doğru bildi.

Zehra Güneş, 300 bin TL'lik ödülün sahibi olduktan sonra yarışmadan çekildi. 500 bin TL'lik soruyu açtıran Zehra Güneş, riske girmedi ve 300 bin TL'nin sahibi oldu.