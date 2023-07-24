Zalgiris’te Galatasaray şaşkınlığı: İnternetten baktım, çok büyük bir takım

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Güçlü bir rakibe karşı oynayacaklarını ifade eden Zalgiris Teknik Direktörü Vladimir Cheburin, "İlk maç çok enteresan olacak. Çok güçlü bir rakibimiz var. Biz ev sahibi olarak oynuyoruz. Tarihi olan, çok geleneksel bir kulüp. Her iki takım da kendi planlarını hazırlıyor. Nasıl olacağını yarın sahada göreceğiz" diye konuştu.

"GALATASARAY BÜYÜK BİR TAKIM"



Galatasaray ile ilgili önceden bir bilgisi olmadığını ancak araştırma yaptıklarını dile getiren Cheburin, "Önceden bilgim yoktu. İnternetten baktım, Galatasaray çok büyük bir takım. Her yerde çok bilgi var. Biz bu maç için hazırlanıyoruz. Biz kendi işimizi yapıyoruz" ifadelerini kullandı.



"GALATASARAY’DA ÇOK PROFESYONEL, ÇOK GÜÇLÜ OYUNCULAR VAR AMA SAHADA TAKIM OYNUYOR"



Galatasaray’ın bireysel olarak güçlü oyunculara sahip olduğunu ancak futbolun bir takım oyunu olduğunu belirten Cheburin, "Galatasaray’da çok büyük, çok görkemli, çok profesyonel, çok güçlü oyuncular var ama sahada takım oynuyor" şeklinde konuştu.



"TÜRK MİLLETİ FUTBOLU ÇOK SEVİYOR"



Türk taraftarların çok iyi olduğuna dikkat çeken Cheburin, sözlerini şöyle noktaladı:



"Tabii ki Türk taraftarlar, Galatasaraylı taraftarlar çok iyi. Türk statlarında neler oluyor biliyoruz. Türk takımlarına karşı birkaç kez hazırlık maçı oynadım. Türk taraftarlar zaten çok ünlü. Ancak ben kendi oyuncularıma her zaman ’Bu taraftarların sizi desteklediğini düşünün’ diyorum. Türk milleti futbolu çok seviyor."



SAULİUS MİKOLİUNAS: BU MAÇA HAZIRIZ



Öte yandan takımın tecrübeli isimlerinden Saulius Mikoliunas ise şöyle konuştu:



"Biz çok büyük bir ilgi görüyoruz. O yüzden bu maça hazırız. Çekişmeli bir mücadele olacak. Yarın sahadan iyi bir skorla ayrılmak istiyoruz."

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