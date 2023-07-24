Son Dakika: Kylian Mbappe için çılgın teklif! PSG listeye koydu, Al Hilal...

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Paris Saint-Germain ile sorunlar yaşayan Kylian Mbappe için çılgın plan ortaya çıktı.

SÖZLEŞME YENİLEMEDİ, KADRO DIŞI KALDI

Real Madrid'in kadrosuna katmak istediği Fransız yıldız, sözleşmesini uzatmaya yanaşmamıştı.

Bunun üzerine Ligue 1 ekibi, Kylian Mbappe'yi kadro dışı bırakkmıştı.

REAL MADRID'İ BEKLİYOR

Yıldız futbolcunun; Real Madrid forması giymek istediği ancak La Liga ekibinin de oyuncuyu sezon sonunda bonservis ödemeden kadrosuna katmayı planladığı iddia edilmişti.

PSG'YE 300 MİLYON EURO

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal yöneticileri Kylian Mbappe için Paris Saint Germain'e 300 milyon euro önerdi. Haberde Fransız ekibin yöneticilerinin bu teklife sıcak baktığı belirtildi.

YILLIK 700 MİLYON EURO

Öte yandan CBS'ten James Benge'nin haberine göre; Al Hilal, PSG'ye sunduğu 300 milyon euro'luk teklifin yanı sıra Kylian Mbappe'ye yıllık 700 milyon euro maaş kazanacağı bir teklifte bulundu.

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Haberde ayrıca Mbappe'ye sunulan teklifin 1 yıllık olacağı ve Mbappe'nin gelecek yaz Real Madrid'e gitme isteğine olanak sağlayan bir sözleşme sunulacağı belirtildi.

JORGE JESUS ÇALIŞTIRIYOR

Geçen sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran Jorge Jesus'un başına geçtiği Al Hilal, bu Transfer döneminde Ruben Neves, Milinkovic-Savic ve Kalidou Koulibaly gibi önemli isimleri kadrosuna kattı.