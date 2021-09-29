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Z Press Nedir, Ne İşe Yarar Ve Nasıl Yapılır? Z Press Hareketi Hangi Kasları Ve Nereyi Çalıştırır

#Z Press Nedir#Z Press
Z Press Nedir, Ne İşe Yarar Ve Nasıl Yapılır Z Press Hareketi Hangi Kasları Ve Nereyi Çalıştırır

Pek çok sporcunun tercih ettiği egzersizlerden biri z presstir. Özellikle omuz antrenmanlarının başında yer alan bu hareket oldukça etkili olduğu için çok sevilir. Sizler için Z pressin ne olduğunu, ne işe yaradığını, nasıl yapıldığını, faydalarını ve alternatiflerini tüm detayları ile derledik.

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Z press hem spor salonlarında hem de evde yapılmaya uygun bir harekettir. Egzersizi yapabilmek için bar, dumbbell veya omuz için kullanılan ağırlık makinelerinden birine ihtiyaç duyulur.

Z Press Nedir?

Omuz hareketlerinde genellikle birinci veya ikinci sırada z press hareketi bulunur. Kalça için squat ne kadar önemliyse, omuz gelişimi için z press o kadar önemlidir. Omuzların gelişimini sağlayan bu harekette belirlenen ağırlıklar havaya doğru kaldırılır. Böylelikle aynı anda pek çok kas grubu çalıştırılarak daha geniş, güçlü ve gösterişli omuzlara ulaşılır.

Z Press Ne İşe Yarar?

Z press, omuzdaki kasların gelişimi sağladığı için en önemli egzersizlerden biri olarak kabul edilir. Kas gelişimine yardımcı olduğu gibi dayanıklılığı arttırıcı özelliği de bulunur. Fitness dışındaki pek çok spor alanında da bu hareket ve alternatifleri düzenli olarak yapılarak omuz geliştirilmesi hedeflenir. Günlük hayatta ağır eşyaları daha kolay taşımaya yardımcı olma etkisi de vardır.

Z Press Nasıl Yapılır?

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Z press hareketini yaparken, Z bara takılan ağırlıkların havaya doğru kaldırılması gerekir. Bunun için ayakta durmak veya oturmak kişinin bireysel tercihine göre belirlenir. Omuz genişliğinde veya omuz genişliğinden biraz daha fazla olarak kollar yukarı kaldırılarak ağırlık taşınmalıdır. Ağırlığın, barın veya kullanılan dumbbellın düşmemesi için ağırlıkların sıkı ve sert şekilde kavranması gerekir. Ağırlıklar kafanın üzerine çıkacak kadar yukarı hareket ettirilmelidir.

Harekete başlamadan önce ağırlığın altına girmek gerekir. Vücut duruşunu bozmadan ayakta durmak veya sağlam şekilde oturuyor olmak oldukça önemlidir. Fazla geriye yaslanmadan, tüm vücudu sıkarak hareket edilmesi gerekir. Ayrıca ağırlıkların havada tutulması ve geri indirilmesi arasında geçen sürenin fazla olmamasına dikkat edilmelidir.

Z Press Hareketi Hangi Kasları ve Nereyi Çalıştırır?

Z press pek çok kas grubunun aynı anda çalışmasına yardımcı olduğu için düzenli yapılması oldukça önemli olan bir harekettir. Egzersiz, birincil olarak omuzlara etki ettiğinden dolayı omuz gelişimi açısından oldukça önemlidir. Bunun yanında üst göğüs ve sırt kaslarıyla birlikte triceps de gelişim gösterir. Ağırlık kaldırıldığından dolayı kollarda ve el bileklerinde güçlenme yaşanır.

Z Press Yaparken Nelere Dikkat Edilmelidir?

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Z press esnasında bilekleri bükmemek gerekir. Eller ve bilekler aynı hizada tutulursa ciddi sakatlıklarla karşı karşıya kalınabilir. Ayrıca gereğinden fazla ağırlığı taşımak yerine ağırlık arttırma yöntemleri kullanarak omuzları ve bilekleri güçlendirmek gerekir. Tek seferde ani ağırlıklar kaldırmak hareketin yararlarından fazla zararları olmasıyla sonuçlanabilir.

 Z Press Hareketine Alternatif Ne Yapılabilir?

Z press hareketine alternatif olarak yapılabilecek pek çok omuz hareketi bulunur. Bu egzersizler yalnızca omuz değil; göğüs, kol, sırt ve el bileklerinin gelişimine de yardımcı olur. Overhead press, Seated DB press, military press, machine press, smith machine press hareketleri Z press yerine yapılabilecek egzersizler arasında bulunur.

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Z Press Faydaları Var mıdır

Tüm egzersizlerde olduğu gibi z press sayesinde de vücudun güçlenmesi ve daha iyi bir biçime sahip olması mümkündür. Omuzların ve beraberindeki kas gruplarının şekillenmesiyle birlikte vücut iyi bir görünüme sahip olur. Kişinin güçlenmesine ve kondisyonunu kaybetmemesine yardımcı olan bir egzersizdir. Hızlı etki gösterdiğinden dolayı özellikle fitness yapan kimseler için omzu geliştirme hareketlerinin başında yer alır.

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