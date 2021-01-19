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Futbol
İbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 19.01.2021 - 11:33 | Son Güncelleme:

Yusuf Yazıcı, Milan'ın gözdesi! Resmi teklif sezon sonunda...

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İtalya Serie A ekibi Milan, milli futbolcu Yusuf Yazıcı’yı kadrosuna katmak istiyor. 23 yaşındaki futbolcu için Milano ekibi sezon sonunda resmi teklif yapacak.

Milan’a karşı Avrupa Ligi’nde deplasmanda 3 gol atarak yıldızlaşan ve gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Yusuf Yazıcı için Milan görüşme talep ederken sezon sonu da oyuncunun bonservisini almak istiyor.

Milan, 2024 yılına kadar Lille ile sözleşmesi bulunan Yusuf Yazıcı’nın transferi için en ciddi kulüp.

İspanya’dan da talipleri olan Yazıcı, bu sezon 23 maçta 11 gol 4 asist üretirken hem lig, hem de Avrupa Ligi’nde takımının önemli bir hücum silahı konumunda.

Yusuf Yazıcı, Milanın gözdesi Resmi teklif sezon sonunda...

Yusuf Yazıcı’nın olası transferinde bonservisinin net gelirinden yüzde 20 pay da Trabzonspor’un olacak.

Juventus, Yusuf Yazıcıyı takibe aldı Fransızlar transferi duyurdu
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ÇALHANOĞLU İÇİN JUVENTUS BASTIRIYOR

Milan, Türk yıldızı Hakan Çalhanoğlu’nun sözleşmesini uzatmak isterken Juventus ve Manchester United’ın da transfer isteği sürüyor.

Özellikle 26 yaşındaki futbolcunun transferi için Juventus’un ısrarcı olduğu öğrenildi.

 

Yusuf Yazıcı, Milanın gözdesi Resmi teklif sezon sonunda...

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