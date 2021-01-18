Juventus, Yusuf Yazıcı'yı takibe aldı! Fransızlar transferi duyurdu!

Spor Arena Dış Haberler | Yusuf Yazıcı, Fransa'da gösterdiği performansla büyülemeye devam ederken dev takımların radarına girmeye devam ediyor. France Football'un haberine göre Juventus, Yusuf Yazıcı'yı yakın takibe almış durumda...

Juventus'un Milli futbolcuyla yakından ilgilendiğini belirten Fransızlar, sezon sonunda Yusuf Yazıcı için Juventus'un resmi teklif yapmayı düşündüğünü belirtti.

PAULO DYBALA YERİNE YUSUF YAZICI

İtalyan ekibinin sezon sonu takımdan ayrılması beklenen Paulo Dybala'nın yerini Yusuf Yazıcı ile doldurmayı düşündüğünü belirten Fransız basını, bu transfer için Lille'in Juventus'tan 40-45 milyon euro arası bonservis ücreti isteyeceğini ifade etti.

INTER, ARSENAL DERKEN...

İtalyan basını ise geçtiğimiz haftalarda bir başka dev takım Inter'in Yusuf Yazıcı ile ilgilendiğini iddia etmişti. İtalya'da oldukça popüler bir hale gelen Yusuf'un ismi Premier League ekibi Arsenal ile de anılıyordu.

Yusuf Yazıcı, Juventus'a transfer olması halinde bir başka A Milli futbolcu Merih Demiral ile takım arkadaşı olacak.

23 yaşındaki Türk yıldız, bu sezon Lille ile toplam 23 maça çıkarken 11 gol ve 4 asist kaydetmeyi başarmıştı.

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" Misli.com'da! Hemen üye ol...