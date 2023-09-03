Yusuf Yazıcı attı, Lille 3 puana uzandı

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Fransa Ligue 1'in 4. haftasında Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille, Montpellier'i ağırladı.
Lille, mücadeleyi milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'nın 2. dakikada attığı frikik golüyle 1-0 kazandı.
Bu galibiyetle Lille puanını 7'ye çıkardı ve 4. sıraya yükseldi.. 4 puanda kalan Montpellier ise 13. sırada yer aldı.
Lille, Ligue 1'in 5. haftasında deplasmanda Rennes ile karşılaşacak. Montpellier ise RC Strasbourg'a konuk olacak.
🇹🇷 Yusuf Yazıcıfrikikten attıpic.twitter.com/H9ODfENxnK
🇹🇷 Yusuf Yazıcıfrikikten attıpic.twitter.com/H9ODfENxnK—Spor Arena (@sporarena) September3, 2023