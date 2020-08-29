Yusuf Abdioğlu: Mücadele etmezsek Süper Lig'de kalıcı olamayız

Hatayspor'un 30 yaşındaki tecrübeli futbolcusu, 2 sezon önce katıldığı kulüple TFF 1. Lig'den Süper Lig'e şampiyon olarak çıkma fırsatı yakaladı.



Kulüp tarihinde 53 yıl sonra bir ilk yaşandıkları sezonda performansıyla şampiyonlukta pay sahibi olan Abdioğlu, ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek olmanın heyecanını yaşıyor.

Abdioğlu, takımının yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Erzurum'daki Palandöken Dağı eteklerinde yer alan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

"ŞAMPİYON OLDUĞUMUZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ"

Kendisi ve aralarında bulunan bazı arkadaşlarının hiç Süper Lig'i görmediğini bildiren Abdioğlu, bu durumun heyecan oluşturduğunu söyledi.

Abdioğlu, bu heyecandan dolayı daha fazla çalışıp açığı kapatmak istediklerini anlatarak, "Play-off'lar zaten bu takıma yaramıyor. Takım play-off'dan çıkamamış, bugüne kadar hep elenmiş. Biz de sezon başında şampiyon olmayı amaçlamıştık. Bunu başardık ve bundan dolayı çok mutluyuz" dedi.

"HATAY ÇOK GÜZEL BİR İL"

Takıma yeni katılan oyuncular olduğunu anlatan Abdioğlu, şunları dile getirdi:

"Şimdi aramıza yeni arkadaşlarımız katılıyor. Onlarla bir uyum süremiz var ve oyuncu katılması gereken mevkiler var. Yönetimimiz de hocalarımız da transfer için uğraşıyor. Hatay'ın Suriye'ye yakınlığından dolayı transfer konusunda biraz dezavantajlıyız. Bu konuda bazı oyuncuların aklını karıştırmak çok kolay oluyor ama gelseler Hatay'ın böyle bir yer olmadığını görecekler. Hatay çok güzel bir il."

"BEN DE NASIL BİR FUTBOL OYNAYACAĞIMIZI BİLEMİYORUM"

Abdioğlu, yeni sezon hazırlıklarının güzel geçtiğini söyledi.

Yeni bir teknik direktörle çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Abdioğlu, şöyle devam etti:

"Bugüne kadar hep oyuna hükmetmeye çalıştık. Daha tam olamadığımız için çok da taktik çalışamadık. Şu an ben de nasıl bir futbol oynayacağımızı bilemiyorum. Arkadaşlarımızla kesinlikle mücadele edebilen takım olacağız. Bunun sözünü verebiliriz. Çünkü mücadele etmezsek bu ligde kalıcı olamayız. Hayal satmamak gerek. Lig uzun bir periyot ve nereye götürür onu bilemeyiz. Tabii ki öncelikli hedefimiz ligde kalmak."

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!