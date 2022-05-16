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Yunus Akgün: Galatasaray'a gol atıp sevinmek bana yakışmazdı

#Yunus Akgün#Galatasaray#Adana Demirspor
Yunus Akgün: Galatasaraya gol atıp sevinmek bana yakışmazdı

Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray'a 3-2 mağlup olan Adana Demirspor'da ilk golü atan Yunus Akgün, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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Maçtan önce Galatasaray taraftarınca tribüne çağrılan, golden sonra ise sevinmeyen genç yıldız maçın ardından şu açıklamaları yaptı:

Çok güzel bir maç izletti iki takım da. Tebrik ediyorum. Bu statta çok kez Galatasaray forması giydim. İlk kez başka bir takımla, Adana Demirspor formasıyla buradaydım. Duygusal anlar yaşadım. Gol atıp sevinmek bana yakışmazdı. Beklentilerin farkındayım, bana sürekli mesaj atıyor taraftarlarımız. İnşallah geri dönüp onları mutlu edebilirim. 2024'e kadar sözleşmem var, Galatasaray'a dönüp şampiyonluklar kazanmak istiyorum.

"MONTELLA BENİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Maça gelecek olursak istediğimiz şeyleri tam yapamadık, skoru değiştirecek pozisyon bulduk ama değerlendiremedik. Montella hoca geldikten sonra bana çok katkı yaptı. Hayatımda ve kariyerimde çok önemli yere sahip. Bana çok iyi şeyler öğretti.

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#Yunus Akgün#Galatasaray#Adana Demirspor

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