Son dakika: Galatasaray - Adana Demirspor maçında tarihi anlar! Belhanda üçlü çektirdi, Yunus Akgün gol attı sevinmedi! Arda Turan...

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Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 37. hafta maçında Galatasaray ile Adana Demirspor'un karşı karşıya geldiği maçta tarihi anlar yaşandı.

ADANA DEMİRSPOR BAŞKANI MURAT SANCAK'A 'BAŞKAN OL' SÖZLERİ

Renkli kişiliğiyle bilinen Adana Demirspor başkanı Murat Sancak, maç öncesi tribünleri gezerek Galatasaraylı taraftarlarlaa selfie çektirdi. Sancak'ın bir taraftarla diyaloğu ise dikkat çekti.

Galatasaraylı bir taraftar Musat Sancak'a 'Bize başkan ol' dedi. Murat Sancak ise gülerek; "Yukarıda başkan var. Yeni futbol yasasında kolay kolay kimse başkan olmak istemez." yanıtını verdi.

BELHANDA VE YUNUS AKGÜN TRİBÜNE ÇAĞRILDI

İki takım oyuncularının ısınmak için sahaya çıktığı anlarda ise Adana Demirspor forması giyen Younes Belhanda ve Yunus Akgün Sarı-kırmızılı taraftarların sevgi seliyle karşılaştı. Taraftarlar Belhanda ve Yunus'u tribüne çağırdı. İki oyuncu da tribüne giderek taraftarın sevgisine yanıt verdi.

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TARAFTAR TAKIMI TRİBÜNE ÇAĞIRDI AMA...

Belhanda ve Yunus Akgün'e sevgi gösterisinde bulunan Sarı-kırmızılı taraftarlar, kendi oyuncularını da tribüne toplu şekilde çağırdı. Oyuncular tribün önünde taraftarı selamlarken taraftarlar; "Aşkımız renkjlere, sizlere değil." şeklinde tezahürat yaptı.

ARDA TURAN, MURAT SANCAK, BELHANDA, YUNUS AKGÜN VE BALOTELLI...

Domenec Torrent'in maç kadrosuna almadığı Arda Turan, maç öncesinde sahaya inerek Adana Demirspor başkanı Murat Sancak, eski takım arkadaşları Belhanda, Yunus Akgün ve dünyaca ünlü yıldız Mario Balotelli ile sarılıp kısa süreli sohbet etti.

BELHANDA'DAN MAÇ ÖNCESİ ÜÇLÜ

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Galatasaray'dan Mustafa Cengiz döneminde olaylı şekilde ayrılan Younes Belhanda, ayrılık sonrası ilk kez çıktığı Nef Stadyumu'nda santra öncesi üçlü çektirdi.

YUNUS AKGÜN GALATASARAY'A YİNE ATTI, YİNE SEVİNMEDİ

Galatasaray'ın geçen sezon olduğu gibi bu sezon da Adana Demirspor'a kiralık gönderdiği Yunus Akgün, 9. dakikada takımını öne geçiren golü attı.

İlk yarıda Adana'daki maçta Galatasaray'a iki gol atan Yunus Akgün, bu gollerin ardından sevinmemişti. 21 yaşındaki genç futbolcu, Nef Stadı'nda attığı gol sonrası da sevinmedi.

Galatasaraylı taraftarlar ise gol sonrası Yunus Akgün'ü alkışladı.

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YUNUS AKGÜN'ÜN BU SEZONKİ İSTATİSTİKLERİ

Sezon sonunda Galatasaray'a geri dönecek olan Yunus Akgün, kiralık olarak forma giydiği Adana Demirspor'da müthiş bir sezon geçiriyor. 21 yaşındaki futbolcu ligde çıktığı 33. maçta 8. golünü attı. Yunus'un 8 de asisti bulunuyor.

OYUNDAN ÇIKARKEN ALKIŞLANDILAR

68. dakikada Belhanda, 76. dakikada ise Yunus Akgün oyundan çıkarken Galatasaray taraftarınca alkışlandı. İki oyuncu da alkışa alkışla karşılık verdi.

BALOTELLI FRİKİKTEN MÜTHİŞ ATTI

Yunus'un golüyle 1-0 geriye düşen Galatasaray, 30. dakikada Gomis'in penaltıdan attığı golle eşitliği yakaladı. Ev sahibi ekip 55. dakikada Kerem, 63. dakikada Gomis ile gol bulan ve skoru 3-1'e taşıdı. Adana Demirspor'un İtalyan yıldızı Mario Balotelli, 67. dakikada frikikten harika bir gol atarak skoru 3-2'ye getirdi.

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BURAK ELMAS BASKETBOL MAÇINDA

Galatasaray başkanı Burak Elmas, aynı saatte oynanan Bahçeşehir Koleji - Galatasaray Nef maçını izlemeyi tercih etti.

TORRENT'İN KADRO TERCİHİ: ARDA, MORUTAN KADRODA YOK

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, ligin 36’ncı haftasında Medipol Başakşehir ile oynanan maçın ilk 11’ine göre Adana Demirspor karşısında 4 değişikliğe gitti. Deneyimli çalıştırıcı, Alpaslan Öztürk yerine Marcao, Taylan Antalyalı yerine Pulgar, Cicaldau yerine Halil Dervişoğlu ve Mohamed yerine Gomis’e ilk 11’de görev verdi. Sarı-kırmızılı takım, Adana Demirspor maçında şu ilk 11 ile sahaya çıktı: Muslera, Boey, Nelsson, Marcao, van Aanholt, Babel, Pulgar, Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu, Gomis.

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Galatasaray’da Alpaslan Öztürk, Arda Turan, Morutan, Pena ve Omar, Adana Demirspor maçının kadrosunda yer almadı.

MARCAO İKİ MAÇ SONRA FORMASINA KAVUŞTU

Galatasaray’ın Brezilyalı savunmacısı Marcao, 2 maçlık aranın ardından sarı-kırmızılı formayı sırtına geçirdi. Altay maçında sakatlık geçirerek oyundan çıkan Marcao; Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir maçlarında takımını yalnız bırakmıştı. Sakatlığını atlatan Brezilyalı yıldız, Adana Demirspor karşısında ilk 11’de yer aldı.

MONTELLA'DAN 4 DEĞİŞİKLİK

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ligin 36’ncı haftasında oynadıkları Aytemiz Alanyaspor maçının ilk 11’ine göre Galatasaray karşısında 4 değişikliğe gitti. İtalyan çalıştırıcı, İsmail Çokçalış, Tayyip Talha Sanuç, Rassoul ve Sinan Kurt’un yerine Semih Güler, Deli, Alper Uludağ ve Vargas’a ilk 11’de şans tanıdı.

Adana Demirspor, Nef Stadyumu’nda sahaya; Muric, Semih Güler, Deli, Samet Akaydın, Alper Uludağ, Gökhan İnler, Bjarnason, Yunus Akgün, Vargas, Belhanda, Balotelli ilk 11’i ile çıktı.