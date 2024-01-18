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Yunanistan'da sarı - kırmızı rüzgar! Eski Galatasaraylılar karşı karşıya...

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#GALATASARAY#Fatih Terim#Sasa Ilic
Yunanistanda sarı - kırmızı rüzgar Eski Galatasaraylılar karşı karşıya...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2024 13:43

Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Panathinaikos, Yunanistan Kupası son 16 turu rövanş maçında konuk olduğu Olympiakos'u penaltılarda 7-6'lık skorla saf dışı bıraktı ve çeyrek finale yükseldi. Panathinaikos, çeyrek finalde futbolculuk döneminde Galatasaray'da da oynayan Sasa Ilic'in çalıştırdığı Atromitos ile eşleşti.

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Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, Yunanistan Kupası Son 16 Turu rövanş maçında deplasmanda normal süresi 0-0 biten maçta Olympiakos'u penaltılarda 7-6 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.

Yunanistanda sarı - kırmızı rüzgar Eski Galatasaraylılar karşı karşıya...


Böylece Terim, Yunan ekibinin başında çıktığı 5. resmi müsabakada da mağlup olmadı. 70 yaşındaki teknik direktör, Panathinaikos ile ligde 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik yaşarken, Yunanistan Kupası'nda ise 1 maçta berabere kaldı, 1 müsabakayı da penaltılarla kazandı.

RAKİP: SASA ILIC!

Fatih Terimli Panathinaikos'un, kupada çeyrek finaldeki rakibi Atromitos Athens oldu. Atromitos'u 2005-2006 ve 2007-2008 sezonlarında Galatasaray forması giyen Sasa Ilic çalıştırıyor.

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Ilic, Yunanistan Ligi ve kupada çıktığı 13 mücadelede 7 galibiyet, 6 beraberlik alırken, mağlup olmadı.
Eski Galatasaraylıların karşı karşıya geleceği Yunanistan Kupası çeyrek final mücadelesinin tarihi ve saati daha sonra açıklanacak.

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#GALATASARAY#Fatih Terim#Sasa Ilic

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