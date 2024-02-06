Yunan Milli Takımı’nda Fernando Santos sesleri

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Yunan Futbol Federasyonu’nun (EPO) milli takımın başına Beşiktaşlı Fernando Santos’u düşündüğü ileri sürüldü. Ta Nea gazetesinin haberine göre, EPO, Atina’da kalmak istediğini defalarca dile getirmesine rağmen, Yunan Milli Takımı’nın teknik direktörü Uruguaylı Gustavo Poyet ile 31 Mart’ta bitecek sözleşmeyi yenilemeye sıcak bakmıyor.

Haberde, EPO yetkililerinin Santos’un tekrar takımın başına getirilmesini istedikleri, bir diğer alternatifin ise İspanyol Manolo Jimenez olduğu belirtildi.

GÜRCiSTAN MAÇI SONRASI VEDA

TA NEA “Martta Avrupa Şampiyonası için Gürcistan ile oynanacak maç öncesi takımda huzursuzluk çıkmamaması için EPO bu aşamada sessiz kalmayı tercih ediyor. Sözleşmesinin yenilenmeyeceğini Poyet’e söylemek için Gürcistan maçının bitmesini bekliyor. Federasyonda ya Santos ya da Jimenez isteniyor” denildi.