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Beşiktaş, Joe Worrall transferini açıkladı

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Beşiktaş#Süper Lig
Beşiktaş, Joe Worrall transferini açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2024 21:09

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Nottingham Forest'tan Joe Worrall'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

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Beşiktaş, İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest’tan 27 yaşındaki savunmacı Joe Worrall’ın satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiralandığını açıkladı.

İNGİLİZ EKİBİ DE AÇIKLADI

Nottingham Forest, Joe Worrall'ın satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar Beşiktaş'a kiralandığını açıkladı.

MALİYETİ BELLİ OLDU

Siyah-beyazlılar, Joe Worrall'ın kiralık transferi için Nottingham Forest'a kiralama bedeli ödemeyecek. Beşiktaş, İngiliz futbolcuya 600 bin Euro maaş verecek.

Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2023-24 sezonu devre arası transfer çalışmaları kapsamında defans oyuncusu Joe Worrall ile sözleşme imzaladı. Joe Worralla Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. 

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Nottingham Forest ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden Worrall, bu sezon İngiliz ekibinde 9 maçta süre buldu.

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#Transfer#Beşiktaş#Süper Lig

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