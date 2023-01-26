Youssouf Ndayishimiye'nin 'rekor' ayrılığı sonrası eski hocaları anlattı! 'Yönetim şaşırmıştı, G.Saray'a alın demiştim'

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2020 yılında Burundi’den 45 bin Euro’ya Yeni Malatyaspor’a gelen ve 2021 yılının devre arasında Medipol Başakşehir’in yolunu tutan 24 yaşındaki futbolcu Youssouf Ndayishimiye, 16 milyon Euro’ya Fransa’nın Nice ekibine transfer oldu.

Başakşehir'de en yüksek bedelle satışı yapılan oyuncu olarak tarihe geçen Burundili futbolcuyu, Yeni Malatyaspor’da oynadığı dönem antrenörü olan Hikmet Karaman, Kemal Özdeş ve Hamza Hamzaoğlu’na sorduk.

“YOUSSOUF BEĞENİLMEDİĞİ İÇİN ALTYAPIYLA ANTRENMANLARA GÖNDERİLMİŞTİ”

HİKMET KARAMAN: Yeni Malatyaspor’a geldiğimizde Başkan Adil Gevrek’e, “Başkanım, altyapıda oyuncu yok mu? Bize genç oyuncu lazım. Onları bir göreyim” dedim. Adil Başkan, “Sezon başında 2-3 oyuncu getirmiştik. Altyapıyla idmana çıkıyorlar” dedi. Yani Youssouf, sezon başında gelmiş ve beğenilmediği için altyapıyla antrenmanlara çıkmış. Ben onları aldım A takımla antrenmanlara çıkardım. Youssouf’un fiziksel durumu inanılmaz ve olağanüstüydü. Hemen kadroya aldım ve oynattım. Fenerbahçe’ye gol attı, devamını getirdi. Teknik adamlar, bazen insanın hayatında dönüm noktası olabiliyor. Taktik oyunu ve pozisyon almayı öğrettim. Bu konuda zayıftı. Onun taktiksel gelişimiyle ilgili teknik ekiple birlikte 40 dakikalık özel program yapıyorduk. Zaten kuvvetli bir oyuncuydu. Doğuştan anatomik yapısının çok güçlü ve olağanüstü olduğunu görmüştük. Ben gidene kadar ismi yoktu Youssouf’un. Belki de ülkesi Burundi’ye geri dönecekti. Hatta ben Youssouf’u ilk maçı olan Fenerbahçe maçında ilk 11’e koyduğumda başkan ve yönetim kurulu şaşırmıştı.

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“GALATASARAY, YOUSSOUF’U SORDUĞUNDA ‘MUTLAKA ALIN, ÇOK İYİ YERLERE GELECEK’ DEMİŞTİM”

HAMZA HAMZAOĞLU: Aslında beklediğim bir şeydi bu, bana çok sürpriz olmadı. Yeni Malatyaspor’la anlaştığımız gün yaptığımız ilk antrenmanda, ekibimle bir araya geldik ve söylediğim şey şuydu: “Bu takımın içinde bu futbolcu çok iyi yerlere gelecek. Müthiş bir çocuk, Youssouf’u oynatmamız gerekiyor. Tam bir ön libero.” Daha ilk antrenmanda böyle konuşmuştuk. Bizde kendisine inandık, güvendik ve şans verdik. Hatta Youssouf’un asgari ücret aldığını öğrenince ben, “Aylığını 10 bin dolar yapın. Bu kulüp, bu çocuktan para kazanacak. Şimdiden mutlu edin bu çocuğu” diye konuşmuştum. Başakşehir ve Galatasaray istemişti. Galatasaray, Youssouf’u bana sorduğunda, “Mutlaka alın. Çok daha iyi yerlere gelecek” diye tavsiyede bulunmuştum. Gelecek potansiyeli olan bir oyuncuydu. Kendisine başarılar diliyorum. Youssouf, karakterli ve düzgün bir çocuk. Sadece orta saha değil tam bir takım oyuncusu. Orta sahada kullanmamızın sebebi güçlü fiziği, top tekniği, oyun zekâsı ve hücuma olan katkısından dolayıydı. Orta sahada savunmayı da çok iyi destekliyor. Stoperlerin boşalttığı alanlara girip hem hava topu hem de yerden müdahalelerde çok etkili bir oyuncu. Bence oradan da daha iyi yerlere gelir diye düşünüyorum. Çıkışını sürdürecektir

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“HER POZİSYONDA OYNAMA BECERESİNE SAHİPTİ VE EKSTRA ÇALIŞMALAR YAPIYORDU”

KEMAL ÖZDEŞ: Devre arasında Yeni Malatyaspor’a gittiğimde bir oyuncunun denemeye çıktığını söylediler. O dönem Sportif Direktör Ali Ravcı’ydı ve oyuncunun potansiyeliyle ilgili çok iyi düşünceleri vardı. Youssouf’un en baştaki aşamasına tanıklık ettim ben. Çalışkan, potansiyeli olan ve karakterli bir oyuncuydu. Malatya’ya geldiğinde 22 yaşındaydı. Malatyaspor’da denemeye çıktığı o dönemde fiziksel üstünlüğü de üst düzeydeydi. Daha sonra antrenmanlara başladığımda Youssouf’un potansiyelinin yüksek olduğunu ve orada kalabilmek adına ekstra çalıştığını görmüştük. O süreçte takımda kalmasına karar verdim. Her pozisyonda oynama becerisine sahipti ve antrenmanların dışında ekstra çalışıyordu. Daha sonra onay verince 3,5 yıllık kontrat yapıldı. Sonraki sezon Yeni Malatyaspor’da ve Burundi Milli Takımı’nda da banko oynamaya başladı. Milli Takımda da oynadıktan sonra Başakşehir transfer etti onu. Başakşehir, onun gelişimine esas katkıyı veren kulüp. Baktığınız zaman Anadolu kulüplerinin bu tarz transferlere ihtiyaçları var diye düşünüyorum. Kulüplerin gelirlerinin düştüğü bu dönemde, yabancı ve gelecek beklentisi olmayan oyunculara çok büyük paralar veriliyor. Potansiyeli olan ve verim alabileceğiniz futbolcuları seçmeniz gerekiyor. Böyle potansiyelleri ortaya çıkartarak takımlarda oynatmak gerekiyor.

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İŞTE NDAYISHIMIYE'NİN YOLCULUĞU

2019/20 sezonu ara transfer döneminin son gününde 45 bin euro bonservis ve asgari ücret maaşa Yeni Malatyaspor'a gelen, yıldızını parlattıktan sonra 2.1 milyon euro karşılığında Başakşehir'e transfer olan Ndayishimiye deyim yerindeyse 2 yıl içerisinde bir peri masalı yaşadı.

2015/16 sezonunda TFF 1. Lig'e yükselen Yeni Malatyaspor, Afrika U23 Uluslar Kupası'nda Nijerya ile şampiyonluk yaşayan takım kaptanı Azubuike Okechukwu'yu 200 bin Euro bedelle Bayelsa United'dan kadrosuna kattı. 18 yaşında geldiği Malatyaspor'da değişilmez isim olan Azubuike, ilk sezonunda 28, ikinci sezonunda 31 maça çıktı. 2016/17'de Malatyaspor'la şampiyonluk yaşayan Nijeryalı, 2017/18'de sergilediği performansla dikkkatleri üzerine çekti.

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29 resmi maça çıkan Azubuike, Mısır ekibi Pyramids'e 2 milyon Euro bedelle transfer oldu. Malatya ekibine ciddi bir bonservis bedeli kazandıran Azubuike, yarım sezonluk Mısır macerasının ardından Süper Lig'e Çaykur Rizespor formasıyla adım attı. Rize'deki hocası Okan Buruk, Başakşehir'in başına geçince Azubuike de İstanbul'un yolunu tuttu, geçtiğimiz sezon şampiyonluk yaşadı.

Azubuike'nun boşluğunu doldurmakta zorlanan Yeni Malatyaspor, kadroya takviyeler yapsa da bir türlü aradığı ismi bulamadı. 2019/20 sezonunda zor günler geçiren Sarı Kırmızılı ekip, devre arasında sadece 45 bin euro bonservis bedeliyle Aigle Noir FC de Makamba'dan Youssouf Ndayishimiye'yi kadrosuna kattı.

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ASGARİ ÜCRETLE MALATYA'YA GELDİKTEN SONRA BAŞAKŞEHİR YOLCULUĞU

Ülkesi Burundi dışında ilk kez Futbol oynayacak olan Youssouf, asgari ücretle Malatya'ya geldi. 8 maça çıkan Youssouf, 1 gol, 2 asistlik performansıyla göz doldurdu. Hamza Hamzaoğlu'nun göreve gelmesiyle Malatyaspor'un bankoları arasına giren Youssouf, zamlı sözleşmeyi de kaptı.

2020/21'de Süper Lig'de 19 maça çıkan ve Fenerbahçe ile Ankaragücü ağlarını sarsan 22 yaşındaki oyuncu, devre arası transfer döneminin gözdeleri arasında yer aldı. Anderlecht, Galatasaray ve Başakşehir'in takibinde olan Youssouf, transferin son gününde Turuncu Lacivertli ekibe imza attı.

Bu sezon Süper Lig'de 17 maça çıkıp 4 gol atan 24 yaşındaki futbolcu, Konferans Ligi elemeleri ve gruplarında çıktığı 12 maçta 3 gol atıp 1 de asist yaptı.