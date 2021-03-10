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GeriFutbol Younes Belhanda'nın menajerinden flaş açıklama! 'Galatasaray yönetimi hata yaptı'
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Futbol
Haber Giriş: 10.03.2021 - 18:41 | Son Güncelleme:

Younes Belhanda'nın menajerinden flaş açıklama! 'Galatasaray yönetimi hata yaptı'

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Younes Belhanda'nın menajerinden flaş açıklama! 'Galatasaray yönetimi hata yaptı'

Galatasaray'ın sözleşmesini tek taraflı feshettiği Younes Belhanda cephesinden flaş açıklamalar geldi. Faslı oyuncunun menajeri William D’Avila, Galatasaray'ın kararını "Büyük hata yaptılar" şeklinde yorumladı.

Younes Belhanda'nın menajeri William D’Avila, GAlatasaray'ın sözleşme fesih kararı hakkında açıklamalar yaptı.

Galatasaray, Sivasspor maçının ardından verdiği röportaj sebebiyle Younes Belhanda'nın sözleşmesini tek taraflı feshederken konuyla ilgili oyuncunun hepsinden flaş açıklamalar geldi.

Son dakika: Galatasarayda Younes Belhandanın sözleşmesi feshedildi
Son dakika: Galatasaray'da Younes Belhanda'nın sözleşmesi feshedildi!

BÜYÜK HATA YAPTILAR

Sabah'a konuşan William D’Avila, "Büyük hata yaptılar. Sözleşmeyi feshetmek için hiçbir geçerli sebep yoktu. Yasal olarak kulübün bu durumdan haklı çıkacağını düşünmüyorum" dedi.

TERİM İÇİN ÖNEMLİ BİR OYUNCUYDU

D'Avila sözlerini, "Younes için de bu karar sürpriz oldu ve sözleşmesini inceliyor. Younes bu sezon golleri ve asistleriyle takımına önemli katkı sağlamıştı. Fatih Terim için her zaman çok önemli bir oyuncuydu" ifadeleriyle tamamladı.

Galatasaray formasıyla bu sezon 28 maça çıkan Faslı yıldız, 8 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

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