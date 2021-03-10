Son dakika: Galatasaray'da Younes Belhanda'nın sözleşmesi feshedildi!

Galatasaray'da 2-2 sona eren Sivasspor maçının ardından zeminle ilgili yönetimi eleştiren Younes Belhanda ile yollar ayrıldı.

31 yaşındaki Belhanda bu sezon ligde 22 maça çıkıp 6 gol ve 3 asistlik performans sergilemişti.

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

Profesyonel Futbolcu Younes Belhanda ile Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. arasında akdedilen 3 Temmuz 2017 tarihli Profesyonel Futbolcu Transfer Sözleşmesi, Younes Belhanda'nın 7 Mart 2021 tarihli Galatasaray A.Ş. - Demir Grup Sivasspor müsabakasından sonra BEIN Sports ile yapmış olduğu röportajda Kulüp'ün imajına ve Kulüp Yönetim Kurulu Üyelerinin saygınlıklarına zarar veren ve hakarete varan beyanlarda bulunması sebebiyle ve daha öncesinde de Sözleşme ve Kulüp İç Disiplin Yönetmeliklerine ısrarlı şekilde aykırılık teşkil eden eylemlerde bulunmasının, taraflar arasındaki ilişkiyi çekilmez hale getirmiş olması nedeniyle, Younes Belhanda'nın Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi, FIFA Oyuncuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'nın 14. Maddesi uyarınca 10 Mart 2021 tarihinden itibaren derhal, tek taraflı ve haklı sebeple feshedilmiştir.

4 YILDA 4 KUPA

Galatasaray'a 2017/18 sezonunun başında gelen Belhanda, Sarı-kırmızılı formayla çıktığı 131 maçta 22 gol atıp 26 asist yaptı. Belhanda Galatasaray'da iki lig şampiyonluğu yaşadı. Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa kazandı.

BELHANDA'YI AYRILIĞA GÖTÜREN SÜREÇTE NELER YAŞANDI?

Taraftarlarla atıştı

Younes Belhanda Galatasaray'a geldiğinden bu yana Sarı-kırmızılı taraftarı ikiye bölen bir performans sergiledi. Seveni de sevmeyeni de çok olan Fsslı futbolcu, bazı maçlarda oyundan çıkarken kendisini ıslıklayan taraftarlara tepki göstermişti. Belhanda havalimanı çıkışında da bir taraftarla tartışmıştı.

İndirim talebini kabul etmedi

Galatasaray'da yönetim, pandemi sebebiyle maaşlarında indirime gitmelerini talep etmişti. Younes Belhanda ve Feghouli bu talebi kabul etmemişti. Başkan Mustafa Cengiz, bu tutumları sebebiyle iki oyuncuyu kamuoyu önünde eleştirmişti.

Yeni sözleşme görüşmelerinde maaşında istenen rakamlara inmedi

Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Belhanda, kontrat görüşmelerinde Galatasaray yönetiminin kendisine verdiği teklif seviyelerine inmemişti. Galatasaray Belhanda'ya yıllık maksimum 1,5 milyon Euro'luk bir teklif önermeyi düşünüyordu.

Yönetime zemin eleştirisi

2-2 sona eren Sivasspor maçından sonra yayıncı kuruluşa konuşan Belhanda'nın Fransızca yaptığı açıklamada yöneticilerin Twitter'da ve Instagram'da vakit geçirmek yerine zeminle ilgilenmeleri gerektiğini, Florya'daki sahanın bile Türk Telekom Stadı'ndaki zeminden çok daha iyi durumda olduğunu söylemişti ancak kulüp tercümanı bu sözleri Türkçeye yumuşatarak çevirmiş ve sosyal medyada işin doğrusu ortaya çıkmıştı.

Açıklama yaptı: Yanlış anlaşıldım

Bu sözlerinin gündem olmasının ardından bir açıklama yapan ve Galatasaray yönetimine saygı duyduğunu, söylediklerinin yanlış anlaşıldığını belirten Belhanda, "Söylediklerimden dolayı yanlış anlaşıldım. Çevirmenimiz de bunun yapıcı bir mesaj olduğunu anlayarak çevirdi. Galatasaray'ın tüm yönetimine saygı duyuyorum ve kulüpteki herkesle iyi ilişkim var." ifadelerini kullanmıştı.

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