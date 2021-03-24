Yine mi vize alamadınız?

Murat Fevzi TANIRLI - Okuyucularımız hatırlar, kasım ayında Halil Umut Meler, Arsenal-Molde Avrupa Ligi maçında görevlendirilmiş, birlikte İngiltere’ye gideceği yardımcısı Covid’e yakalanmıştı. Meler’in Süper Lig’de sürekli birlikte maçlara çıktığı 4-5 yardımcısı dahil olmak üzere diğer FIFA kokartlı yardımcıların da İngiltere vizesi olmadığından ve hızlı vize için yeterli süre olmasına rağmen alınmadığından ne yazık ki Bulgar yardımcı hakem Martin Margaritov ile Emirates’e çıkmıştı. Türkiye’nin gelecek vadeden hakemi, UEFA tarafından Arsenal gibi bir devin maçına yurdumun 10 kişilik FIFA yardımcı hakem kadrosundan sadece 1’ini götürebilmişti! Neyse ki iyi maç çıkardı. Dün yine TFF sayfasında bir haber: “Halil Umut Meler, MacaristanSlovenya ortaklığında düzenlenen 2021 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası’nda görevlendirildi. Meler, şampiyonada ilk olarak 25 Mart 2021 Perşembe günü Rusya-İzlanda maçını yönetecek. Meler’in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Macaristan Futbol Federasyonu’ndan Adam Farkas olacak.”

YOK ARTIK, iNANMAK iSTEMiYORUM!

Şampiyonlar Ligi finali ve Dünya Kupası yarı finalleri olmak üzere Cüneyt Çakır’ın Avrupa’daki büyülü kariyerinin emekleme zamanları 2007’de U19 ile başlayan, 2009’da U21 Avrupa Şampiyonası ile devam eden süreçtir. 3 sene içinde 2012 Avrupa Şampiyonası ile taçlanan, her kademesinde başarı zorunluluğu gerektiren bir serüvendir.

SORU: Hangi yaş kategorisi olursa olsun hakemler uzun soluklu Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupası gibi organizasyonlarda en iyi anlaştığı, Süper Lig’de birlikte sık görev aldığı kaç yardımcı varsa onlarla gidebilmelidir. Peki ne oldu?

CEVAP: Çiçeği burnunda, 3 ay önce FIFA yardımcı listesine alınan Abdullah Bora Özkara’yı ekipte görünce şaşırdım.

SORU: Trabzonlu genç kardeşimiz ile Halil Umut Meler birbirlerinin huyunu suyunu bilirler mi, daha önce hiç maça çıkmışlar mı?

CEVAP: Sadece 2 maç... Süper Lig’de 10 Şubat 2019’da yani 2 sene önce oynanan Konya-Sivas maçı... Ondan önceki de 1. Lig’de 2016’da Balıkesir-Sivas.

SORU: O zaman yine sıradışı bir durum var?...

FIFA KOKARTLI HAKEMiN SCHENGEN ViZESi YOKMUŞ

CEVAP: Evet, Halil Umut Meler’in birlikte maçlara çıktığı İbrahim Çağlar Uyarcan, normalde Avrupa Şampiyonası ekibindeyken Covid olmasa da temaslı kontenjanından filyasyona takılmış.

SORU: Çok geçmiş olsun. Peki FIFA kokartlı yardımcılarımızdan Avrupa Şampiyonası’na gidebilecek kadar tecrübeli ve Meler’in sık görev yaptığı isimler yok mu?

CEVAP: Var tabii ama... Kasımda pek çoğunun İngiltere vizesi yoktu, şimdi de Schengen vizeleri olmayanlar çok.

SORU: Peki MHK ve Hakem İşleri Müdürlüğü, kasımdaki tecrübeye rağmen yine de tüm yardımcılarına vize almamış mı, yoksa ilgilenmek mi istememiş?

CEVAP: Yok artık, inanmak istemiyorum!

SORU: Peki konu para mı, ihmal mi, özensizlik mi, ilgisizlik mi? Hem Türk hakemliğinin Avrupa’da temsili, hem de görev alacak hakemin böyle özel turnuvadaki başarısı çok kıymetliyken 50-100 doların hesabı mı yapılır?

CEVAP: Yok artık, inanmak istemiyorum! Soru: Ne olacak canım, Bora Özkara da iyi çocuk... Cevap: Yolu açık olsun, inşallah büyük turnuvalarda görev alsın. Dualarımız onunla. Lakin yardımcının Avrupa’da ne demek olduğunu Halil Umut’un ekibindeki Emre Eyisoy gayet iyi anlatır sizlere. Bahattin ve Tarık’ın serçe parmağını oynatmasıyla ne demek istediğini Cüneyt Çakır anlar.

YÖNETiM, ÖZEN, PRENSiP...

Derdim isimlerle asla değil. Ancak zihniyet insanı gerçekten şaşırtıyor. Bir Türk hakemin, Süper Lig’de aşina olduğu yardımcı hakemlerinden birisiyle kafası rahat şekilde maçına odaklanması gerekirken, daha heyecanı yeni yaşayan, tecrübesiz bir yardımcıyla turnuvaya gitmesini anlayabilmek imkansız. 7 hakem, 10 yardımcı olmak üzere 17 FIFA kokartlı hakemimiz var. Hepsinin en az 1 sene geçerli Schengen ve İngiltere vizelerinin sezon başında alınıp her daim hazır bulunması kurumsallığın, öngörünün, tedbirin ve gelecek başarının temel gereği. UEFA’dan ne zaman ve hangi ülkeye maç geleceğini kim bilebilir? Neden vizesi olmaz bir hakemin? Benim takıldığım nokta bu.

OLMAYAN ViZENiN TARiHi...

Yukarıdaki satırların çoğu kasımdan dejavu... Yine TFF sayfasından açıklama yapılacak:

“Vize konusunda basında yazılanlar gerçeği yansıtmamaktadır. Hakemlerimizin vize sorunu yoktur.”

Yine yazacağım:

“Vize tarihlerini paylaşırlarsa ekranlarda ve gazetemde özür dileyeceğimi tüm kalbimle beyan ediyorum”

Olmayan vizenin tarihi bir yerlerde var mıdır? Yersen...

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