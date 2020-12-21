MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriYılport Samsunspor: 1 - Beypiliç Boluspor: 0
GeriFutbol Yılport Samsunspor: 1 - Beypiliç Boluspor: 0
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 21.12.2020 - 18:26 | Son Güncelleme:

Yılport Samsunspor: 1 - Beypiliç Boluspor: 0

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yılport Samsunspor: 1 - Beypiliç Boluspor: 0
Abone Olgoogle-news

TFF 1. Lig'in 15. haftasında Yılport Samsunspor, sahasında Beypiliç Boluspor'u 1-0 yendi.

Futbol: TFF 1. Lig - Yılport Samsunspor: 1 - Beypiliç Boluspor: 0
Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Emre Malok, Kemal Elmas, Murat Altan
Yılport Samsunspor: Nurullah Aslan, Guido Koçer (Dk. 82 Enes İslam İlkin), Savicevic (Dk. 82 İlyas Kubilay Yavuz), Gökhan Alsan (Dk. 65 Rahman Buğra Çağıran), Burak Çalık (Dk. 82 Ahmethan Köse), Ferhat Çulcuoğlu, Kerem Can Akyüz, Erhan Kartal, Nadir Çiftçi (Dk. 50 Gyasi), Erkam Reşmen, Kevin Boli
Beypiliç Boluspor: Mosquera, Kerim Alıcı, Tugay Kacar, Burak Asan (Dk. 66 Alican Özfesli), Melih Okutan, Poepon (Dk. 66 Hamza Gür), Gökhan Sazdağı (Dk. 81 Mihajlovic), Marlon Da Silva (Dk. 84 Mertan Caner Öztürk), Muhammed Bayır, Aykut Demir, Burak Bekaroğlu
Gol: Dk. 29 Gökhan Alsan (Yılport Samsunspor)
Sarı kartlar: Dk. 14 Kevin Boli, Dk. 72 Savicevic, Dk. 81 Kerem Can Akyüz (Yılport Samsunspor), Dk. 81 Melih Okutan (Beypiliç Boluspor)

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle