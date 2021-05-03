Yılmaz Vural'ın zor anları! Fenerbahçe maçında bir anda yere düştü
BB Erzurumspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldukları maçta zor anlar yaşadı ve kendisini bir anda yerde buldu.
Süper Lig'in 39. haftasında Fenerbahçe'ye deplasmanda 3-1 mağlup olan BB Erzurumspor'da teknik direktör Yılmaz Vural, karşılaşmanın son dakikalarında zor anlar yaşadı.
Skoru 3-1'e getirdikten sonra net pozisyonlar yakalayan takımını saha kenarında büyük bir heyecanla takip eden Vural çimin azizliğine uğradı.
Bir anda kendini yerde bulan Vural, hemen ayağa kalkarak takımına direktifler vermeye devam etti.
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