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Futbol
Haber Giriş: 12.02.2020 - 18:16,Son Güncelleme:/

Yılmaz Vural'ın hedefi Süper Lig bileti

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Yılmaz Vural'ın hedefi Süper Lig bileti

TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'un teknik direktörü Yılmaz Vural, "Kalan 13 maçta kendi oyun tarzımızı rakibe benimseteceğiz." dedi.

Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyen teceübeli teknik adam, berabere kaldıkları Ekol Göz Menemenspor ve ligde 15 Şubat Cumartesi günü oynayacakları Hatayspor maçına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ekol Göz Menemenspor karşısında oldukça fazla gol pozisyona girdiklerini belirten Vural, "Bir üst lige çıkmayı düşünen takımın maalesef bu kadar puan kaybetmemesi gerekiyor. Son 7 maçta galibiyetimiz yok. Son 6 haftada gol atamamıştık ancak çok şükür geçen maçta 2 gol atıp oldukça da pozisyona girdik." diye konuştu.

Yılmaz Vural, Süper Lig bileti alabilmek için her maçı kazanmak için oynamaları gerektiğine dikkati çekti.

İşini severek yapan bir grupla çalıştığını dile getiren Vural, şöyle konuştu:

"Kalan 13 maçta kendi oyun tarzımızı rakibe benimseteceğiz. Takımda pozitif bir hava var ve bunu Hatayspor karşısında sahaya yansıtacağız. Moralimiz
iyi, oyuncularımızın korkunç bir enerjisi var. Menemenspor maçından sonra soyunma odasındaki üzüntülerini görmenizi isterdim. Oyuncularım kazanmak istiyor bunu ifade ediyorlar ama futbolda her şeyi kabullenmek lazım. Bu oyunda oynayan kazanmıyor maalesef, garip bir oyun."

Yılmaz Vuralın hedefi Süper Lig bileti

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