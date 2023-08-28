Yıldızlar boşta kaldı! Yeni sezonda kulüp arayan futbolcular...

Haberin Devamı

2022-2023 sezonunun bitmesiyle birlikte Avrupa'da büyük bir transfer hareketliliği başladı. Bir çok yıldız ismin transferleri gerçekleşirken bazı futbolcular ise kendine henüz kulüp bulamadı.

Özellikle bu sene futbola büyük yatırımlar yapan Suudi Arabistan ödediği astronomik bonservis bedelleri ve maaşlarla transfer gündeminde genişçe yer aldı.

Neymar, Mane, Kante, Benzama, Firmino ve Mahrez gibi isimleri kadrosuna katan Arabistan temsilcileri, futbolda farklı bir pazar yaratmış durumda.

Buna karşılık kendine henüz ne Avrupa'da ne de Arabistan pazarında kulüp bulamayan futbolcuları sizler için derledik.

Haberin Devamı

SERGİO RAMOS

Kariyerinde neredeyse kazanılmadık kupa bırakmayan dünyaca ünlü stoper Sergio Ramos, kulüpsüz oyuncular arasında en dikkat çeken isimlerin başında yer alıyor. Galatasaray'ın transferi bitirmeye çok yakın olduğu yıldız futbolcu için Arabistan'dan da teklifler var. Sarı kırmızılıların Şampiyonlar Ligi Play Off turundaki Molde karşılaşmasının sonucu Sergio Ramos transferinde kilit rol oynayacak.



Galatasaray'ın turu geçmesi halinde İspanyol savunma oyuncusunu kadrosuna katacağı ve bu konuda Ramos'la her konuda anlaştığı iddia ediliyor.



Kariyerinde 778 maça çıkan İspanyol stoper 110 gol atarken 41 asistlik katkı üretti.

DAVİD DE GEA

13 milyon Euro piyasa değeriyle boşta olan futbolcuların en değerlisi konumunda olan DE GEA henüz bir kulüple anlaşama sağlayamadı. 32 yaşındaki kaleci 12 sezon boyunca Manchester United forması giymiş ve Premier Lig'de 415 maça çıkmıştı.

EDEN HAZARD

Lille'den Chelsea'ye 35 milyon Euro'ya, Chelsea'den Real Madrid'e 115 milyon Euro'ya rekor bonservis bedeli ile transfer olan Belçikalı futbolcu şuan kulüpsüz futbolcular arasında yer alıyor. Özellikle kariyerinin son döneminde sakatlıklarla boğuşan Hazard'ın istenilen teklifleri alamadığı iddia ediliyor. Futbolculuk hayatında 623 maça çıkan kanat oyuncusu 167 gol 157 asistlik performans sergiledi.

Haberin Devamı

JESSE LİNGARD

Son olarak Nottingham Forrest formasını terleten ofansif orta saha oyuncusu Lingard, kendine kulüp bulamayan oyuncular arasında. 8 milyon Euro piyasa değeri bulunan İngiliz futbolcu, kariyerinde toplam 379 maça çıkarken 76 gol 57 asistlik katkı üretti.

ALFREDO MORALES

Son 6 sezondur Glasgow Rangers formasını terleten Kolombiyalı santrafor kulübüyle anlaşamamış ve boşta kalmış durumda. Ülkemize transferi ile de sık sık takımlarımızla da adı geçen Morales, kariyerinde 354 maça çıktı ve 175 gol 71 asist yaptı.

XEKA

28 yaşındaki orta saha oyuncusu Xeka, kendine takım arayan isimlerden biri. Portekizli futbolcunun 6 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor. Kariyerinde 258 maça çıkan oyuncu 13 gol atarken 15 asist yapma başarısı gösterdi.

Haberin Devamı

ROBERTO PEREYRA

Son olarak 3 sezon boyunca Udinese formasını terleten Pereyra kulüpsüz futbolcular arasında yerini alıyor. Daha önce toplam 32 milyon Euro bonservis ödenen Arjantinli oyuncu 429 maçta 47 gol 53 asistlik katkı üretti.