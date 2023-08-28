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Son dakika: Galatasaray'dan son düzlükte 3 transfer! Sergio Ramos, Nicolas Dominguez ve Salih Özcan...

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#Transfer#Galatasaray#Futbol
Son dakika: Galatasaraydan son düzlükte 3 transfer Sergio Ramos, Nicolas Dominguez ve Salih Özcan...
Ali Naci Küçük
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2023 07:00

G.Saray’da hem yeni transferler hem de gidecekler Molde maçı sonrası netleşecek. Devler Ligi’ne kalınırsa Sergio Ramos’un transferi tamamlanacak. Sağ beke de yerli bir futbolcu aranıyor. Lucas Torreira’nın yanına takviye için Dominguez, Partey, Ndombele ile görüşmelere hız verilecek. Pendikspor ve Verona’nın istediği Midtsjö’nün Molde Rövanşının ardından takımdan ayrılması bekleniyor. Sergio Oliveira ile de veda görüşmesi yapılacak. İlk 11 şansı kalmayan Leo Dubois da gidecekler arasında.

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Bu sezon art arda yaptığı önemli ve yıldız transferlerle kadrosunu güçlendiren Galatasaray’da Molde maçı sonrasında hem gelecekler hem de gidecekler için hareketlilik start alacak. Sarı kırmızılılar Şampiyonlar Ligi’ne kalmayı garantilerse kadro ve transfer planlaması doğrultusunda görüştüğü isimlerle imzaları atmaya başlayacak. Pazarlıklarda anlaşma noktasına geldiği Sergio Ramos ile son kez masaya oturulup gruplara kalınması durumunda imzalar atılacak.

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SALİH ÖZCAN İÇİN BORUSSİA DORTMUND İLE TEKRAR BİR GÖRÜŞME YAPILACAK, FENERBAHÇE'YE PARTEY ÇALIMI

Ramos dışında Galatasaray orta sahaya da transfer hamlesi yapacak. Lucas Torreira’nın yanına iyi bir isim almak isteyen Cimbom; Nicolas Dominguez, Thomas Partey, Tanguy Ndombele üçlüsü için görüşmelere hız verecek. SALİH ÖZCAN’ın transferi için de hem oyuncu hem de Borussia Dortmund kulübüyle tekrar görüşülecek. Galatasaray’ın yerli bir oyuncu hamlesi yapmak istediği sürpriz bölge ise sağ bek. Sarı kırmızılılar bu bölgede müthiş bir performans ortaya koyan Sacha Boey’in alternatifi ve yedeği olarak bir yerli oyuncu almak istiyor.

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OLİVEİRA’YA HEM İTALYA’DAN HEM DE SUUDİ ARABİSTAN’DAN TEKLİFLER VAR

Ayrılıklar ise Molde maçından sonra resmiyete dökülecek. Transferin son günlerinde özellikle yabancı kontenjanı dolu olan Galatasaray’da en az 2 oyuncuyla yollar ayrılacak.

Şu anda ayrılığa en yakın isim Fredrik Midtsjö. Norveçli isim için Süper Lig ekibi Pendikspor, Galatasaray’a kiralama teklifi yaptı. Aynı zamanda İtalya Serie A ekibi Verona da Midstjö’yü istiyor. Norveçli, Molde maçı sonrası ayrılacak.

Sarı kırmızılılarda yıllık maliyeti yüksek olan Sergio Oliviera’ya ise hem Suudi Arabistan’dan hem de İtalya’dan teklifler var.

Yine Molde maçı sonrası onunla görüşülüp buna göre karar alınacak.

LEO DUBOİS’NIN DA BU SEZON KULÜBEDEN ÇIKMASI ZOR GÖRÜNÜYOR

Sarı kırmızılı takımda bir başka ayrılığı konuşulan isim ise Leo Dubois... Galatasaray’da sol beke Angelino transferi ile Dubois’in ilk 11’e girme şansı kalmadı. Sağ bekte de Sacha Boey’in performansı Dubois’nın kulübede alternatif oyuncu konumunda kalmasına neden oldu.

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Yıllık 2.5 milyon Euro ücret alan Dubois ile Galatasaray’ın vedalaşma isteği var. Genoa kulübü ve bir Fransız ekibinin Dubois’ya ilgisi ve teklifi olduğu belirtildi. Molde maçının ardından Fransız oyuncu için de ayrılık görüşmesi yapılacak.

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#Transfer#Galatasaray#Futbol

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