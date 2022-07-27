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Yıldız ama işsizler! Geçen sezon Süper Lig'de...

#Süper Lig#Vida#Ljajic
Yıldız ama işsizler Geçen sezon Süper Ligde...

Vida, Ljajic, Nwakaeme, Feghouli gibi ünlü oyuncular kendilerine henüz takım bulamadı.

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Futbolda sezon öncesi kulüplerin transfer çalışmalarına devam ederken birçok yıldız futbolcu hâlâ ‘serbest oyuncu’ statüsünde kendilerine takım arıyorlar.

Trabzonspor’un şampiyonluğunda büyük payı olan Anthony Nwakaeme, Edgar İe, Beşiktaş’la sözleşmeleri biten Domagoj Vida, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Jeremain Lens, Fenerbahçe ile yollarını ayıran Jose Sosa, ‘işsiz’ kalan futbolculardan bazıları.

Söz konusu isimler içerisinde piyasa değeri en yüksek olan futbolcu, 6.5 milyon Euro ile Edgar. Nwakaeme 5 milyon Euro ile en pahalı ikinci oyuncu olurken, Fenerbahçe’den ayrılan kaleci Berke Özer 3.5 milyon Euro ile üçüncü sırada.

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Yıldız ama işsizler Geçen sezon Süper Ligde...

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#Süper Lig#Vida#Ljajic

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