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GeriFutbol Yeni Malatyaspor'un kalecisi Abdulsamed Damlu'nun elmacık kemiği kırıldı
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Futbol
Haber Giriş: 29.11.2020 - 23:05 | Son Güncelleme:

Yeni Malatyaspor'un kalecisi Abdulsamed Damlu'nun elmacık kemiği kırıldı

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Yeni Malatyaspor'un kalecisi Abdulsamed Damlu'nun elmacık kemiği kırıldı
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Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'un kalecisi Abdulsamed Damlu'nun sol elmacık kemiğinde kırık tespit edildi.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'Gaziantep FK maçında yüzüne darbe alan kalecimiz Abdulsamed Damlu'nun tomografi tetkikleri sonucunda sol elmacık kemiğinde kırık tespit edilmiştir.

Tedavisi süren oyuncumuz, yapılacak özel maskeyle çalışmalarına devam edebilecektir." denildi.

 

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