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Yeni Malatyasporlu Haddadi, Türk vatandaşlığı için başvuruda bulundu

#Oussama Haddadi#Yeni Malatyaspor#Süper Lig
Yeni Malatyasporlu Haddadi, Türk vatandaşlığı için başvuruda bulundu

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor'un Tunuslu futbolcusu Oussama Haddadi, eşinin ve çocuğunun Türk olduğunu, kendisinin de Türk vatandaşlığı için başvurduğunu söyledi.

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un Tunuslu oyuncusu Oussama Haddadi, Medipol Başakşehir maçında sahadan 3 puanla ayrılmak istediklerini söyledi.

Malatya ekibi, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 6 Kasım Cumartesi günü Medipol Başakşehir'i konuk edeceği maçın hazırlıklarını Orduzu Pınarbaşı'ndaki tesislerde teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde sürdürdü.

Antrenman öncesi gazetecilere açıklama yapan Oussama Haddadi, yeni teknik direktör Sumudica'nın gelmesiyle oynadıkları ilk iki maçı kazandıklarını, ardından Kasımpaşa'ya mağlup olduklarını hatırlattı.

Kasımpaşa maçına iyi hazırlandıklarını ancak özellikle karşılaşmanın ikinci yarısında konsantrasyon eksikliği yaşadıklarını dile getiren Haddadi, "Bu bize yakışmıyor. Medipol Başakşehir karşısına Adana Demirspor ve Altay müsabakalarındakinden daha büyük bir konsantrasyonla çıkıp, maçı alacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Haddadi, Malatya'da kendisini çok iyi hissettiğini belirterek, "Takım arkadaşlarımla bir aile ortamı içerisindeyiz. Kendimi Malatya'da çok mutlu hissediyorum. Şu an düşündüğüm tek şey takımımla daha çok kazanıp Malatya'da daha mutlu bir zaman geçirmek." ifadelerini kullandı.

- "Yakında ben de Türk olacağım"

Türkiye'ye olan sevgisini dile getiren Haddadi, şunları kaydetti:

"Türkiye'yi çok seviyorum. Her zaman Türk olmak isterdim. Eşim, çocuğum Türk. Ben de futbol içinde veya futboldan sonra her zaman Türkiye'de yaşamak istemişimdir. Bunun için Türk vatandaşı olmaya karar verdim ve başvuruda bundum. Yakında ben de Türk olacağım. İsmim aynı kalacak ama ikinci isim olarak Mustafa'yı düşünüyorum. Çünkü vefat eden babamın ismi. Babamın ismini yaşatmak istiyorum."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Oussama Haddadi#Yeni Malatyaspor#Süper Lig

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