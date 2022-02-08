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Yeni Malatyaspor'dan ayrılan Marius Sumudica taciz iddialarına isyan etti! "Bu tarz şeyler asla söyleyemezsin"

#Marius Sumudica#Yeni Malatyaspor#FIFA
Yeni Malatyaspordan ayrılan Marius Sumudica taciz iddialarına isyan etti Bu tarz şeyler asla söyleyemezsin

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u düşme hattından kurtaramayan Marius Sumudica'nın kulüple yolları ayrılmış ve konu FIFA'lık olmuştu. Eski tercümanı Oğuzhan Erdoğmuş'un taciz iddiaları hakkında konuşan Sumudica, sert tepki gösterdi.

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Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'da beklenen sonuçları bir türlü alamayan Marius Sumudica'nın görevine son verilmişti. Rumen teknik adamın eski tercümanı olan Oğuzhan Erdoğmuş, Rumen teknik adamın futbolcularına cinsel ve sözlü tacizde bulunduğunu iddia etmişti.

Oğuzhan Erdoğmuş, "Marius Sumudica, Yeni Malatyaspor'da görev aldığı dönem Malatya camiasına saygımdan dolayı konuşmamıştım. Hatırı sayılır insanlar da araya girmişti. Şimdi rahatça konuşabilirim. Marius Sumudica futbolcularına cinsel ve sözlü tacizde bulunuyordu. Bunu isterseniz ispat da edebilirim" ifadelerini kullanmıştı.

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"KONUYLA AVUKATIM İLGİLENİYOR" DEMİŞTİ

Konu ile ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan 50 yaşındaki teknik direktör, "Geçmişte ekibimde yer alan bir kişinin yaptığı şok edici açıklamaları okudum. Açıklamalar korkunç ve tamamen yanlış. Bu kişiden benim ismimi kullanmasını derhal durdurmasını istiyorum. Bu konuyla avukatım ilgileniyor." diye konuşmuştu.

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İSYAN ETTİ: "HER ŞEYİ SÖYLEYEBİLİRSİN AMA..."

Konu ile ilgili Rumen basınına konuşan Sumudica, iddiaları reddederken dikkat çeken ifadeler kullandı.

Digisport'a konuşan Sumudica, "Malatyaspor'un başına geçtiğimde benimle ilgili hiç sessizdi. Ne zaman takımdan ayrıldım, konuşmaya başladı. Söylediği şeylere artık gülmeye başladım. Sumudica hakkında her şeyi söyleyebilirsin ancak bu şekilde bu tarz şeyler değil, asla söyleyemezsin!" diye konuştu.

İddia edilen şeylerle ilgisinin bulunmadığını belirten Rumen çalıştırıcı, "Ben kendisini ailesine adamış bir babayım. Onun söylediği şeylerle asla ilgim yok." ifadelerini kullandı.

"BEN KİMSENİN İŞİNİ ELİNDEN ALMAM"

Rapid Bükreş'in başına geçeceğine yönelik iddiaları da yalanlayan Marius Sumudica, "Görevimden ayrıldım. Bana teklif ettikleri rakamı kabul etmedim ve sözleşmemi tek taraflı feshettim. Konu FIFA'ya taşındı. Ben artık özgür bir teknik adamım. Şu an Rapid'in teknik direktörü var. İyi de bir sezon geçiriyorlar. Ben kimsenin işini elinden almam." şeklinde konuştu.

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0.64 PUAN ORTALAMASI

Malatya temsilcisinde 15 maçta görev alan 50 yaşındaki Rumen teknik adam, bu süre zarfında 2 galibiyet, 3 beraberlik ile 10 mağlubiyet elde etti ve 0.64 puan ortalamasını tutturdu.

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Marius Sumudica'nın Süper Lig performansı:

Kayserispor: 39 maç - 18 galibiyet - 9 beraberlik - 12 mağlubiyet

Gaziantep FK: 51 maç - 20 galibiyet - 19 beraberlik - 12 mağlubiyet

Çaykur Rizespor: 7 maç - 3 beraberlik - 4 mağlubiyet (Galibiyeti yok)

Yeni Malatyaspor: 16 maç - 3 galibiyet - 3 beraberlik - 10 mağlubiyet

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