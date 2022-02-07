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Son Dakika: Marius Sumudica hakkında şoke eden 'futbolcularına cinsel taciz' iddiası! Rumen hocadan açıklama

#Marius Sumudica#Cinsel Taciz#Oğuzhan Erdoğmuş
Son Dakika: Marius Sumudica hakkında şoke eden futbolcularına cinsel taciz iddiası Rumen hocadan açıklama

Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un yollarını ayırdığı Marius Sumudica hakkında tercüman Oğuzhan Erdoğmuş'un cinsel taciz iddiası gündemi sarstı. Sumudica, eski çalışma arkadaşının iddialarına sosyal medya hesabından cevap verdi.

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Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'da arka arkaya alınan başarısız sonuçların ardından görevine son verilen Marius Sumudica hakkında gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı.

Radyospor'da yayınlanan Anadolu Ateşi programında Salim Manav'ın konuğu olan tercüman Oğuzhan Erdoğmuş, 50 yaşındaki Rumen çalıştırıcının, futbolcularına cinsel ve sözlü tacizde bulunduğunu iddia etti.

Oğuzhan Erdoğmuş, "Marius Sumudica, Yeni Malatyaspor'da görev aldığı dönem Malatya camiasına saygımdan dolayı konuşmamıştım. Hatırı sayılır insanlar da araya girmişti. Şimdi rahatça konuşabilirim. Marius Sumudica futbolcularına cinsel ve sözlü tacizde bulunuyordu. Bunu isterseniz ispat da edebilirim" ifadelerini kullandı.

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SUMUDICA: SUÇLAMALAR KORKUNÇ, TAMAMEN YANLIŞ

Sumudica, eski çalışma arkadaşının iddialarına sosyal medya hesabından cevap verdi. Rumen teknik adam, "Geçmişte ekibimde yer alan bir kişinin yaptığı şok edici açıklamaları okudum. Açıklamalar korkunç ve tamamen yanlış. Bu kişiden benim ismimi kullanmasını derhal durdurmasını istiyorum. Bu konuyla avukatım ilgileniyor." ifadelerini kullandı.

BİRLİKTE ÇALIŞTILAR

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Oğuzhan Erdoğmuş; Kayserispor, Gaziantep FK ve Çaykur Rizespor'da Marius Sumudica ile birlikte çalışmıştı.

Son Dakika: Marius Sumudica hakkında şoke eden futbolcularına cinsel taciz iddiası Rumen hocadan açıklama

YOLLAR RESMEN AÇIKLANDI

Süper Lig'de 13 haftadır kazanamayan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Marius Sumudica ile yolların ayrıldığı bugün açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Marius Sumudica ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Marius Sumudica ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, futbol yaşantılarında başarılar dileriz." denildi.

0.64 PUAN ORTALAMASI

Malatya temsilcisinde 15 maçta görev alan 50 yaşındaki Rumen teknik adam, bu süre zarfında 2 galibiyet, 3 beraberlik ile 10 mağlubiyet elde etti ve 0.64 puan ortalamasını tutturdu.

Marius Sumudica'nın Süper Lig performansı:

Kayserispor: 39 maç - 18 galibiyet - 9 beraberlik - 12 mağlubiyet

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Gaziantep FK: 51 maç - 20 galibiyet - 19 beraberlik - 12 mağlubiyet

Çaykur Rizespor: 7 maç - 3 beraberlik - 4 mağlubiyet (Galibiyeti yok)

Yeni Malatyaspor: 16 maç - 3 galibiyet - 3 beraberlik - 10 mağlubiyet

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#Marius Sumudica#Cinsel Taciz#Oğuzhan Erdoğmuş

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