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GeriFutbol Yeni Malatyaspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor
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Futbol
AA
Haber Giriş: 05.06.2020 - 22:17,Son Güncelleme:

Yeni Malatyaspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor

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Yeni Malatyaspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor
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BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 27. haftasında 13 Haziran Cumartesi günü Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, taktik çalışmasıyla Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

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