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Futbol
Haber Giriş: 01.07.2020 - 09:34,Son Güncelleme:

Yeni Malatyaspor kayıp istemiyor

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Yeni Malatyaspor kayıp istemiyor
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Süper Lig'de kalan 5 maçın 3’ünü sahasında oynayacak olan Yeni Malatyaspor, bu müsabakalarda kayıp yaşamak istemiyor.

Yeni Malatyaspor, korona virüs tedbirleri kapsamında maçların seyircisiz oynanmasına rağmen sahasında oynayacağı karşılaşmalarda avantajını korumak istiyor.

Geçen hafta deplasmanda Fenerbahçe’ye 3-2 mağlup olan Malatya temsilcisinde gözler bu hafta oynanacak Gençlerbirliği maçına çevrildi. Ligde kalma mücadelesinde evinde oynayacağı 3 maçı kayıpsız geçmek isteyen sarı-kırmızılılar, bu müsabakalardan ilki olan Gençlerbirliği maçında mutlak 3 puan hedefliyor.

Sarı-kırmızılı takım, kalan 5 haftalık maratonda 3 iç saha, 2 deplasman maçına çıkacak. Malatya ekibi, sahasında Gençlerbirliği, Beşiktaş ve Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Yeni Malatyaspor, deplasmanda ise Sivasspor ve Çaykur Rizespor ile kritik 180 dakika oynayacak. Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de geride kalan 29 haftada topladığı 28 puanla 15. sırada yer alıyor.

 

Yeni Malatyaspor kayıp istemiyor

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