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İHA
Haber Giriş: 10.09.2020 - 10:19 | Son Güncelleme:

Yeni Malatyaspor kadrosu yenilendi! 10 yeni isim...

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Yeni Malatyaspor kadrosu yenilendi! 10 yeni isim...
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Süper Lig'in 1. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor, bu maç için yarın İstanbul'a gidecek.

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Hamza Hamzaoğlu yönetiminde hazırlıklarına devam eden Malatya ekibi, Karagümrük maçıyla yeni sezonun ilk maçında boy gösterecek.

10 yeni isimle sözleşme imzalayan Yeni Malatyaspor, Karagümrük karşısına yenilenmiş kadrosuyla çıkacak.

Kadrosunu önemli ölçüde yenileyen sarı-siyahlılar takıma son olarak Galatasaray'dan Adem Büyük'ü dahil etti.

Sezonun ilk maçına cumartesi günü İstanbul deplasmanında Fatih Karagümrük müsabakasıyla çıkacak doğu ekibinde tüm hazırlıklar galibiyet üzerine yapılıyor.

Transferde görüşme halinde olduğu isimlerle sözleşme aşamasına geldiği belirtilen Yeni Malatyaspor’un en az 3 ismi daha kadrosuna katacağı bildirildi.

Yeni Malatyaspor cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük maçı için yarın İstanbul’a gidecek.

 

Yeni Malatyaspor kadrosu yenilendi 10 yeni isim...

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