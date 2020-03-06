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Futbol
AA
Haber Giriş: 06.03.2020 - 10:48,Son Güncelleme:/

Yeni Malatyaspor çıkış peşinde

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Yeni Malatyaspor çıkış peşinde
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BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 25. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek.

Yeni Malatya Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak maçı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Ligde bir maç eksiği bulunan; 6 galibiyet, 6 beraberlik, 11 yenilgiyle 24 puan toplayan sarı-siyahlılar, İttifak Holding Konyaspor karşısında kazanarak çıkışa geçmenin hesabını yapıyor.

BtcTurk Yeni Malatyaspor'da kart cezalısı Teenage Hadebe ve Arturo Mina, İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

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