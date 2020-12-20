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GeriFutbol Yeni Malatyaspor, Arjantinli kaleci Herrera ile yollarını ayırdı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 20.12.2020 - 19:12 | Son Güncelleme:

Yeni Malatyaspor, Arjantinli kaleci Herrera ile yollarını ayırdı

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Yeni Malatyaspor, Arjantinli kaleci Herrera ile yollarını ayırdı
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Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da Arjantinli kaleci Guido Herrera'nın sözleşmesi feshedildi.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ve Talleres Cordoba arasında yapılan müzakereler sonucunda profesyonel futbolcumuz Guido Gabriel Herrera'nın kiralık sözleşmesinin feshine yönelik anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşma doğrultusunda Talleres Kulübüne toplam kiralama ücretinin yarısı ödenecek olup, Guido Herrera ise alacaklarından feragat etmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Guido Herrera, Yeni Malatyaspor formasıyla Süper Lig'de 3, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise bir maçta görev yapmıştı

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