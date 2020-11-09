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Futbol
AA
Haber Giriş: 09.11.2020 - 14:05 | Son Güncelleme:

Yeni Malatyaspor, Antalya'da kamp yapacak!

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Yeni Malatyaspor, Antalya'da kamp yapacak!
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Süper Lig'de 9. haftayı bay geçecek Yeni Malatyaspor, milli maç dolayısıyla lige verecek arada Antalya'da kampa girecek.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, takımın Yukatel Denizlispor maçının ardından 4 günlük izne ayrıldığı belirtildi.

Yeni Malatyaspor sahasında ilk kez 3 maçlık galibiyet serisi yakaladı
Yeni Malatyaspor sahasında ilk kez 3 maçlık galibiyet serisi yakaladı

Antalya'nın Alanya ilçesinde 13-20 Kasım tarihlerinde 1 hafta kamp yapacak takımın, kampın ardından Ziraat Türkiye Kupası 4. tur eleme maçı hazırlıkları için Malatya'da toplanacağı kaydedildi.

 

Yeni Malatyaspor, Antalyada kamp yapacak

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