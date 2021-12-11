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Yeni Malatyaspor, Alanyaspor maçıyla çıkışa geçmek istiyor

#Yeni Malatyaspor#Süper Lig#Alanyaspor
Yeni Malatyaspor, Alanyaspor maçıyla çıkışa geçmek istiyor

Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Alanyaspor’u konuk edecek olan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, bu maçla birlikte çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor.

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Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 16. haftasında evinde konuk edeceği Alanyaspor’u yenerek çıkışa geçmek istiyor. Süper Lig'de 5 maçtır galibiyet yüzü göremeyen sarı-siyahlı ekip, Alanya maçında galip gelerek moral kazanmanın peşinde. Alanyaspor maçının hazırlıklarını Nurettin Soykan Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdüren kaplanlarda mutlak hedef 3 puan. Öte yandan Konya maçında forma giyemeyen Benjamin Tetteh takımla birlikte hazırlıklarına devam ederken, bir süredir sakatlığı bulunan Mustafa Eskihellaç ise takımdan ayrı düz koşulara başladı.

Doğu Anadolu ekibi ile Akdeniz ekibinin aralarında oynadıkları 12 maçta her iki takımın da 4’er galibiyetleri bulunurken 4 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

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#Yeni Malatyaspor#Süper Lig#Alanyaspor

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