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Futbol
AA
Haber Giriş: 11.03.2020 - 16:23,Son Güncelleme:/

Yeni Malatya Stadyumu dezenfekte edildi

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Yeni Malatya Stadyumu dezenfekte edildi
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Yeni Malatya Stadyumu'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışması yapıldı.

Süper Lig'de BtcTurk Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor arasında bu akşam oynanacak 19. hafta erteleme maçı öncesi Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri stadyumda dezenfekte çalışması yaptı.

Yeni Malatyaspor Kulübünden yapılan açıklamada, "Malatya Büyükşehir Belediyemiz, Trabzonspor maçı öncesi stadımızın futbolcu soyunma odaları, koridorları, lavaboları, turnikeleri, parmaklıkları ve temas edilebilecek tüm noktalarını dezenfekte ederek taraftarımızın gönül rahatlığıyla kullanımına hazır hale getirdi." ifadesi kullanıldı.

Yeni Malatya Stadyumu dezenfekte edildi

Yeni Malatya Stadyumu dezenfekte edildi

Yeni Malatya Stadyumu dezenfekte edildi

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