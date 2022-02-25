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Yayın ihalesinde son teklifler! Saran Medya, beIN SPORTS'a karşı bir adım önde...

#Yayın İhalesi#Beın SPORTS#Saran Medya
Yayın ihalesinde son teklifler Saran Medya, beIN SPORTSa karşı bir adım önde...
Tahir KUM

beIN SPORTS ve Saran Medya, yayın ihalesi için dün son tekliflerini sundu. TFF nihai kararı Pazartesi açıklayacak. Saran’ın teminat mektuplu teklifinde satılacak dekoderlerden alınacak payla birlikte rakam 3 milyar TL’yi bulabilecek. beIN’in TL ve %10 artış önerip teminat mektubu sunmaması ise bazı başkanlarca gayrı ciddi olarak değerlendirildi.

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Süper Lig ve 1. Lig maçlarının yayın hakları için düzenlenen ihale de nihai karar öncesi son buluşma dün gerçekleşti, 8 yayın paketinin tamamına talip olan beIN Sports ve Saran Medya dün Riva’daki TFF merkezine gelerek ayrı ayrı sunum yaptılar ve son tekliflerine ilettiler.

Saran Medya, teminat mektuplu 120 milyon dolar önerirken kulüpler sattığı dekoder başına belirli bir pay alarak gelirini arttırabilecek. Rakamın 3 milyar TL’ye ulaşma durumu var.

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KULÜPLERDEN BEIN’E VETO

beIN Sports ise 2 milyar TL’lik önerisini 2.1 milyar TL’ye çıkardı. Ancak banka teminatı sunmayan mevcut yayıncı, Katar devletinin garanti mektubunu iletti. TL bazlı teklif yaptığı için olası bir kur artışında rakam 100 milyon doların altına inebilir. Kulüpler teklifi gayrı ciddi bulurken dün toplantıda bazı başkanlar “Değil 2, 12 verse devam etmeyelim” diye tepki gösterdi.

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TFF nihai kararını pazartesi açıklayacak ancak pazartesi sonuç alınamaması da sürpriz olmayacak

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#Yayın İhalesi#Beın SPORTS#Saran Medya

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