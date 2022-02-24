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Yayın ihalesinde son durum... Bein Sports devri sona mı eriyor? Kulüpler teklifi beğenmedi, Saran bir adım önde

#Yayın İhalesi#TFF#Süper Lig
Yayın ihalesinde son durum... Bein Sports devri sona mı eriyor Kulüpler teklifi beğenmedi, Saran bir adım önde

Süper Lig yayın ihalesi için beIN Sports'un verdiği son teklif, kulüpler tarafından beğenilmedi. Saran Medya'nın bir adım önde olduğu belirtildi. İhalenin Türkiye Futbol Federasyonu'nun daha önce 28 Şubat Pazartesi günü sonuçlanmaması bekleniyor.

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Süper Lig ve 1. Lig maçlarının yayın hakları için düzenlenen ihalede nihai karar öncesi son buluşma gündüz saatlerinde gerçekleşti.

Saran Medya ve beIN Sports, Riva'daki TFF merkezinde sunum yaparak tekliflerini ilettiler.

SARAN MEDYA'NIN TEKLİFİ DAHA YÜKSEK

Saran Medya'nın, yapılan son tekliflerin ardından beIN Sports'un önerisinden daha cazip olduğu ve ihalede avantajlı konuma geçtiği belirtildi.

Mevcut yayıncı kuruluş beIN Sports ise bir önceki teklifinde 2 milyar TL önermişti. Son yapılan toplantıda da beklentileri karşılamayan bir revize yaptıkları öğrenildi.

Saran Medya teklifini dolar kurundan iletirken beIN Sports'un TL önerdiği kaydedildi. Ayrıca Saran'ın önerisinde kulüplerin sattığı dekor başına alacakları belirli paylarla gelirlerini arttırma seçeneklerinin olduğu da kaydedildi.

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BEIN SPORTS'A VETO

Kulüpler, beIN Sports'un bu tavrını beğenmedi ve teklifi gayrı ciddi bularak tepki gösterdi.

SÜLEYMAN HURMA'DAN ÇIKIŞ

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ise diğer kulüp başkanlarının aksine görüş bildirdi ve toplantıda "Bırakın hayalciliği, bu ekonomide ne alırsanız şükredin" ifadelerini kullandı.

SARPA SARDI

Türkiye Futbol Federasyonu'nun nihai kararını 28 Şubat Pazartesi günü açıklaması beklense de o tarihe kadar sonuç alınmaması sürpriz olmayacak.

Saran Medya ve beIN Sports'un yaptığı son teklifler ve diğer detaylar yarın sabah Hürriyet ve Spor Arena'da olacak.

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#Yayın İhalesi#TFF#Süper Lig

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