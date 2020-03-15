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Futbol
Haber Giriş: 15.03.2020 - 12:41,Son Güncelleme:/

Yatabare'den Corona virüsü açıklaması

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Yatabare'den Corona virüsü açıklaması
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Sivasspor'un golcüsü Mustapha Yatabare, Fransa basınından L'Equipe'e verdiği röportajda Corona Virüsü'nün Türkiye'deki etkilerinden bahsetti.

Spor Arena Dış Haber | Fransa'da gelişmeleri okurken üzüldüğünü söyleyen Yatabare, Türkiye'deki durumun nasıl olduğu yönündeki soruya şu yanıtı verdi

"Şu anda bir problem yok. Gelecekte ne olacağını göreceğiz. Şu anda salgının konusunda her şey çok sakin. Sadece 5 kişinin hastalığa yakalandığı ve karantinaya alındığını biliyorum."

Yatabareden Corona virüsü açıklaması

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