Yatabare'den Corona virüsü açıklaması

Spor Arena Dış Haber | Fransa'da gelişmeleri okurken üzüldüğünü söyleyen Yatabare, Türkiye'deki durumun nasıl olduğu yönündeki soruya şu yanıtı verdi

"Şu anda bir problem yok. Gelecekte ne olacağını göreceğiz. Şu anda salgının konusunda her şey çok sakin. Sadece 5 kişinin hastalığa yakalandığı ve karantinaya alındığını biliyorum."





İlk 100 TL'lik iddaa oyununa 10 TL hediye Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!