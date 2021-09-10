Yaşar Duran'dan Hollanda maçı sonrası uyarı! 'Uğurcan Çakır'a da yapmasınlar'

Spor Servisi / Ceren DENİZ - Ankara Demirspor, Gaziantep, Fenerbahçe, Malatyaspor, Sarıyer formalarını giyen ve Türkiye’nin en çok milli olan kalecisi Yaşar Duran, Türkiye’nin en çok penaltı kurtaran kalecisi, ve en çok gol atan kalecisi. Fakat 1986 FIFA Dünya Kupası elemelerinde İngiltere karşısında alınan 8-0’lık mağlubiyetten sonra ‘Kova Yaşar’ lakabıyla anılmaya başlandı. Fransa’da Bordeaux takımını elerken “Fransa panteri” olarak Avrupa’da isminden bahsettirmişti. Milli Takım’ın 6-1 kaybetmesinden sonra yine 8-0’lık maç akıllara gelirken Hollanda yenilgisinden üzüntü duyduğunu belirten Yaşar Duran, Hürriyet’e konuştu.

Haftalarda uyuyamaz, travmaya dikkat

- Bir kaleci 8 gol yedikten sonra gece rahat uyuyabilir mi?

O saatler unutulmaz. Sersemler ve gollerin nasıl geldiğini düşünür. Kesinlikle sabaha kadar uyuyamaz. Hatta haftalar sürer. Stres bozukluğuna yol açar. Kronik yorgunluk hisseden enerjiniz kaçar. Uğurcan moralini düzgün tutsun. Yürekli delikanlı daha oynayacağı çok önemli maçlar var. Uğurcan’lar, Mert’ler, Altay’lar ve Yaşar Duran’lar bu ülkede kolay yetişmiyor. Bizleri eleştirenlerin hayatta hiçbir olumsuz hataları yok! Ayıptır.

- Bu kadar çok gol yemek psikolojik travma yaratır mı yaratırsa atlatmak için neler yapılmalıdır?

Gol sayısı önemli değil. 1 gol de yeseniz travma oluşturur. Bu nedenle tüm genç kalecilere sesleniyorum. Duygusuz olsunlar. Kaleye geçtiklerinde dünyaları maç olsun. Çünkü geçmişe bakarsanız takılırsanız hatalar yaparsınız. Teknik direktör, antrenör, ailesi ve arkadaşları bu tür olaylarda hassaslaşmalı. Çünkü bir söz adamı yıkar. Hayat devam ediyor. Hollanda Milli Takımı halı sahada oynar gibi oynadı. Önlem almazsanız fark yersiniz. Futbolun içinde hataları affetmiyorlar! Kaleci Uğurcan Çakır ne yapsın. Adamlar orta saha değil Milli Takım’ın ceza sahasında oyun kuruyor!

Kaleci dediğin duygusuz olacak

- ‘Uğurcan’ı en iyi ben anlarım’ dediniz. Ona nasıl tavsiyelerde bulunursunuz?

Yedikleri gollerde tek hataları yok. Şu anda Türkiye’nin en iyi kalecileri Milli Takım’da. F.Bahçe’de Schmuacher vardı. 4-3 yendiğimiz maçta hiçbir şey umurunda değildi. Ben ise galip gelsek de 1 gol yesem sabaha kadar hesabını kitabını yaparım. Defans suçluysa o arkadaşımı arar empati yaparım. Schumacher’den öğrendim kaleci duygusuz olacak.

- Size ‘kova’ yakıştırması yaptılar. Bunlar bir kaleciye neler hissettirir?

Çok çirkin şeyler. Ahlaksızlık. 12 yıl Milli Takım’ın kalesini korudum. Benden sonra sonra Şenol Güneş bir daha milli takım forması görmedi. En çok penaltı kurtaran ve en çok gol atan kaleciyim. Ama maçtan sonra beni vebalı gibi parmak gösterip “Gördünüz mü kaç gol yemiş” gibi hareketler içinde bulundular. Kimse Türkiye’nin en iyi kalecisi olduğumu ve 3 kez yılın en başarılı futbolcusu seçildiğimi söylemez. Ama bana yapılanları gençlerimize, Uğurcan’a yapmasınlar. Hata yapılıyorsa takım halinde yapılır.

Yola çıktığın kaleciyi asla değiştirmeyeceksin

- Altay mı, Uğurcan mı belirsizliği sürüyor. Sizce hangisi sürekli kalede olmalı?

Hepsi birbirinden iyi. Hazırlık ve idman maçlarında kaleciler değişir ama turnuvada asla değişmez. Kiminle yola çıktıysanız onunda devam edeceksiniz. Teknik adamlar çok yanlış yapıyor.

'Kova' diyorlar kahroluyorum

Gerçek futbolsever beni penaltı kurtaran kaleci olarak tanır. Benim rekorum zor kırılır. Keşke kırılsa. Hatta gol atma rekoru olan kaleci de benim. 14 golüm var. ‘Kova’ diyorlar kahroluyorum. Kimse başarıımı konuşmaz. Bir takımın yaptığı hatayı üstüme yıkmaya çalıştılar. Takım olarak tarihin en kötü futbolunu oynadık. Kimse rakibe müdahale etmemişti! Ne ilk oldu ne de son. İşte gördünüz yıl 2021, Türkiye Hollanda’ya farklı yeniliyor. Dünyanın en iyi kadrosuna da sahip olsanız futbolda hezimet yaşanıyor.

Türkiye'de genç kaleciler süper

Türkiye'deki tüm genç kaleciler mükemmel. Mert, Altay, Oğulcan... Her geçen gün kendilerini geliştiriyorlar. Gaziantep, Kayseri, Göztepe, Konya kalecileri çok iyi. Başakşehir kalecisi Volkan, Alanya kalecisi Serkan Kırıntı tecrübeli isimler. En çok Serkan’n geçmişte çok iyi olmasına rağmen milli takıma çağrılmamasına üzülürüm. Yabancı kaleci olarak Buffon’u çok beğenirim.

İngiltere maçında 22 kişinin 20'si bana bakıyordu

Hayatımda oynadığım en tuhaf maçtı İngiltere. Düşünün, sahada 22 kişi var ve 20’si bana bakıyordu çünkü maç hep benim kalemin önünde oynandı. 40. dakikada “Beni çıkarın” diye bağırdım, hoca başka değişiklik yaptı, ben sahada kaldım ve 8 golü de yedim

Fatih'e '7 olur, 9 olur, 8 olmaz' dedim, 8 oldu

İngiltere ile 2. maçta kalede Fatih (Uraz) oynayacaktı. Bana sürekli ‘Nasıl yedin 8 tane?’, ‘Maç ne olur?’ diye sordu. Ben de maçtan bir gün önce dayanamadım, ‘Bu maç 6 olur, 7 olur, hatta 9 olur ama 8 olmaz. Çünkü o bana has bir skor’ dedim. Ama olmadı, o da 8 gol yedi

'Fatih ile yediği içtiği ayrı gitmiyor' diye manşet attılar

İkinci maçtan sonra gazeteyi bir aldım elime kocaman bir yazı ama tam sayfa yazmışlar: ‘Yaşar ile Fatih o kadar iyi arkadaşlar ki yedikleri içtikleri ayrı gitmiyor.’

Önce 'bende' gol yiyince 'değil' diye bağırdım

Yandan orta gelince stoperlere ‘Çıkmayın’ derdim. ‘Bende’ diye bağırırdım, onlar da topu bana bırakırlardı. Bir maçta yine topa çıktım “Bendeeee” diye bağırdım, libero falan bıraktı topu tutayım diye, kaçırmışım. Kornerden gelen top gol oldu, sonra “Değillll” diye bağırmıştım.