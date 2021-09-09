Son Dakika: Riva'da kritik zirve sona erdi! Nihat Özdemir ve Şenol Güneş'ten flaş karar...

A Milli Futbol Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 6. maçında Hollanda'ya deplasmanda 6-1'lik skorla mağlup oldu. Tarihe geçen bu yenilginin ardından teknik direktör Şenol Güneş'in milli takımdaki geleceği tartışma konusu haline geldi.

Milli takımda son dönemde arka arkaya alınan başarısız sonuçların ardından bugün kritik bir zirve gerçekleştirildi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Şenol Güneş, bugün Riva'da bir araya gelerek milli takım cephesinde son yaşananları değerlendirdi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir ile Şenol Güneş arasında yapılan görüşmede ayrıca deneyimli teknik adamın geleceği masaya yatırıldı.

KRİTİK ZİRVEDEN SONUÇ ÇIKMADI

Öte yandan DHA'nın haberine göre bugünkü görüşmeden sonuç çıkmadı.

Önce Amsterdam’da konaklanan otelde TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetiminin kendi içindeki toplantısında konu masaya yatırıldı. Bir grup hemen yolların ayrılması gerektiğini savunurken yönetimden bazı isimler 1 ay sonraki Norveç maçının beklenmesi geriktiğini söyledi.

10.00-12.30 ARASI GÖRÜŞTÜLER

Moralinin bozuk olduğu ve motivasyonunun da düştüğü gözlenen Şenol Güneş ile ise bu sabah bir görüşme yapıldı. TFF Başkanı Nihat Özdemir ile Şenol Güneş sabah 10.00’da başladıkları ve 12.30’da sona eren toplantıda bir sonuca ulaşamadılar. Taraflar önümüzdeki günlerde yeniden görüşme kararı aldılar.

ALTERNATİF RIZA ÇALIMBAY VE OKAN BURUK

TFF yönetimini düşündüren bir diğer konu ise Şenol Güneş’in ayrılması durumunda alternatifinin henüz bulunmaması. Yerli teknik adam Okan Buruk’un sağlık sorunları nedeniyle çalışmayı düşünmemesi ve bu süreçte dinlenmek istemesi bu ihtimalin gerçekleşmesine engel oluyor.

Okan Buruk lige verilen arada Alanyaspor ve Göztepe’den teklif alırken bunları kabul etmemişti. Yerli konusunda Rıza Çalımbay da öncelikli olarak kuliste konuşulan bir isim. Hem tecrübesi ve bilgi birikimi hem de Sivaspor’daki istikrarı ve başarısı Çalımbay’ı da gündeme getirdi.

ŞENOL GÜNEŞ TESİSLERDEN AYRILDI

Alınan karara ilişkin henüz taraflardan resmi bir açıklama gelmezken, toplantının sona ermesinin ardından Şenol Güneş'in Riva'daki milli takım tesislerinden ayrıldığı öğrenildi.

ÇOĞUNLUK AYRILIK İSTİYOR

Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi, Hollanda mağlubiyetinin ardından Şenol Güneş'in maç sonu açıklamalarını bekledi. Ama istifa haberi gelmeyince konu hemen gündeme alındı. Şenol Güneş'in görevine hemen son verilmesini iste yenler çoğunluktaydı ancak bu seçeneğe birkaç Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu üyesi itiraz etti.

NİHAT ÖZDEMİR: BIKTIM, BAZEN BIRAKIP GİTMEK GELİYOR İÇİMDEN

Şenol Güneş'in "Yalvardılar" sözü, TFF yönetiminde rahatsızlık yarattı. TFF yöneticileri, başkan Nihat Özdemir'e, Şenol Güneş ile ne zaman görüşeceğini sordu. TFF kafilesi ile milli takım aynı uçakla İstanbul’a döneceği için Nihat Özdemir, "Uçakta karşılaşırız herhalde" diye geçiştirdi. Ancak daha sonra, "Arkadaşlar vallahi bıktım. Bazen bırakıp gitmek geliyor içimden. Ne geliyorsa elimizden yapıyoruz. Ve sonuçta fatura gelip bize dayanıyor. Bunu hak etmiyoruz." diyerek sitem etti.

Sonrasında Nihat Özdemir ile Şenol Güneş uçakta bir araya gelmedi. Kafile İstanbul’a indiğinde herkes evine giderken; Şenol Güneş, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki tesislerine gidip orada kaldı.

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