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Futbol
AA
Haber Giriş: 24.12.2020 - 12:09 | Son Güncelleme:

Yalçın Koşukavak hızlı başladı! İlkleri başarıyor...

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Yalçın Koşukavak hızlı başladı! İlkleri başarıyor...
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Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, göreve teknik direktör Yalçın Koşukavak'ın getirilmesinin ardından çıktığı ikinci maçta da 3 puan almanın mutluluğunu yaşıyor.

Lige kötü bir başlangıç yapan Denizlispor, 5. haftada Gençlerbirliği deplasmanında rakibini 2-1 yenerek 3 puanla tanıştı. Denizlispor, daha sonra çıktığı 7 maçtan sadece 1 puan çıkarabildi.

Teknik Direktör Robert Prosinecki ile 9. haftada yollarını ayıran, üç maçta da Kenan Atik yönetiminde sahaya çıkan Ege temsilcisi, 13. hafta öncesinde yeni teknik direktör olarak Yalçın Koşukavak ile anlaştı.

Koşukavak yönetimindeki yeşil-siyahlılar, 13. haftada sahasında lider Aytemiz Alanyaspor'u ağırladıkları maçta, rakibini 1-0 mağlup etmeyi başardı. Bu galibiyet, Denizlispor'un, bu sezonki ilk iç saha galibiyeti olarak kayıtlara geçti.

Yeşil-siyahlılar, 14. hafta mücadelesinde de dün Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olduğu maçtan da 3 puan çıkardı.

Aytemiz Alanyaspor ile 20 Aralık'ta, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ile 23 Aralık'ta karşılaşan Denizlispor böylece 3 günde 6 puanı hanesine yazdırmayı başararak, puanını 12'ye yükseltti.

Ege temsilcisi Süper Lig'in 15. haftasında 27 Aralık Pazar günü MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.

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