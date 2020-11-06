XPG SPECTRIX D50 Xtreme Hız Aşırtma Potansiyelini Kanıtladı

Ürettiği yüksek performanslı DRAM modülleri, NAND Flash depolama ürünleri ve mobil aksesuarları ile ülkemizdeki kullanıcıların da beğenisini kazanmış olan ADATA Technology, XPG SPECTRIX D50 Xtreme belleklerinin kendi hız rekorunu kırdığını duyurdu.

XPG Overclocking Lab (XOCL) tarafından SPECTRIX D50 Xtreme DDR4 RGB bellekler, GIGABYTE B550 VISION D anakart ve AMD Ryzen™ 7 4700G işlemci kullanılarak yapılan testte D50 Xtreme 5400MT/s (megatranfer/s) hıza ulaştı. Kullanıcılara daima yüksek performans, güvenilirlik ve istikrarlı çalışma sunması için yüksek kaliteli PCB devreler kullanılarak üretilen D50 Xtreme, en yeni AMD ve Intel platformlar ile tam uyumlu olarak çalışıyor.

D50 Xtreme’in mümkün olan en iyi soğutmayı sağlaması için tüm gövdesini kaplayan alüminyum soğutucusu, üzerindeki sade geometrik çizgileri tamamlayan üçgen şeklindeki RGB aydınlatmasıyla minimalist fakat cesur bir tasarıma sahip. Intel XMP 2.0 desteği de olan ürün, kullanıcılara BIOS ayarlarıyla uğraşmadan kolayca ve güvenle hız aşırtma (overclock) yapma imkânı veriyor.