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Futbol
DHA
Haber Giriş: 21.05.2020 - 15:01,Son Güncelleme:

Würzburger Kickers sosyal mesafeli takım pozu verdi! Tarihte ilk...

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Würzburger Kickers sosyal mesafeli takım pozu verdi! Tarihte ilk...
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Almanya 3'üncü Ligi'nde mücadele eden FC Würzburger Kickers Kulübü, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına dikkat çekmek amacıyla sosyal mesafe kuralına uyarak maskeli poster hazırladı.

Koronavirüs nedeniyle ara verilen ve 30 Mayıs'ta yeniden başlayacak olan 3'üncü Lig müsabakalarına hazırlanan FC Würzburger Kickers'in futbolcuları, 1,5 metre sosyal mesafe kuralına uyarak ve maskeli olarak verdikleri pozla, salgını tarihe not düşen takım posterine imza attı.

Poster çekimiyle ilgili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bu takım fotoğrafı bizim için bir dönemin hikayesini anlatıyor. Kulüp binamızda, öncelikli ve sorumluluğu hatırlatacak bir fotoğraf" denildi.

FC Würzburger Kickers, Almanya 3'üncü Ligi'nde 41 puanla 10'uncu sırada bulunuyor.

 

Würzburger Kickers sosyal mesafeli takım pozu verdi Tarihte ilk...

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